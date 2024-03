Cómo elegir salida de audio en tu Chromecast

Una de las formas más sencillas y baratas para convertir tu viejo televisor en inteligente es con un Google Chromecast. Las últimas versiones de este popular dispositivo incluyen Google TV, gracias a esto, desde la misma interfaz del dispositivo puedes no solo instalar y ejecutar cualesquiera aplicaciones, sino que además puedes configurar el dispositivo. A continuación, te contamos cómo elegir la salida de audio en tu Chromecast.

Elige la salida de audio de tu Chromecast con Google TV

Las primeras versiones de este popular dispositivo de Google nos ofrecían la oportunidad de enviar cualquier contenido desde otro dispositivo a nuestro televisor. Para configurarlo y acceder a sus opciones teníamos que hacerlo desde nuestro móvil desde la aplicación Google Home. Con la llegada de Google TV ya no es necesario el uso de nuestro móvil para hacerlo. Gracias a su interfaz no solo podemos hacerlo directamente con la ayuda de su mando a distancias, sino que además tenemos la opción de vincular otros dispositivos a través de Bluetooth.

Ajustes Chromecast | TecnoXplora

Por norma general uno de los gadgets que más habitualmente solemos vincular son los relacionados con el sonido. Emparejar uno auriculares inalámbricos o una barra de sonido con la que mejorar la calidad del mismo, es lo más frecuente. De manera que ahora podemos elegir de una forma rápida o sencilla a través de dónde queremos escuchar el sonido del Chromecast.

De forma predeterminada solemos hacerlos a través de los altavoces del propio televisor al que está conectado. Pero podemos cambiarlo para que de forma predeterminada sea otros dispositivos a través del que lo escuchemos. Vincular unos auriculares inalámbricos es muy útil para cuando vemos la televisión por la noche y no queremos preocuparnos por el volumen. De manera que al emparejar estos con el televisor no molestamos a nadie y podemos echarla al volumen que nos parezca adecuado. Pero no solo tenemos la opción de emplazar unos auriculares, también podemos hacerlo con una barra de sonido. De manera que de forma automática cuando encendemos el televisor el sonido se distribuye a través de la misma.

Para ello debemos de seleccionarlo como predeterminada, algo que haremos fácilmente desde la propia configuración de nuestro Chromecast, siguiendo estos pasos.

de nuestro Chromecast, siguiendo estos pasos. Con los dispositivos emparejados a nuestro Chromecast y encendidos.

a nuestro Chromecast y encendidos. Entra en las opciones de configuración, pulsando sobre nuestra foto de perfil .

. Para pulsar sobre el icono de la rueda dentada en la esquina superior derecha de la misma

en la esquina superior derecha de la misma La opción que buscamos se encuentra dentro del menú Pantalla y sonido .

. Una vez accedemos a este apartado debemos seleccionar “ajustes avanzados de sonido”

Donde se encontrará la opción de “seleccionar la salida de audio de tu Chromecast”

En el listado de opciones, selecciona la que a partir de ahora será tu opción predeterminada.

De modo que una vez encendamos nuestro dispositivo automáticamente el sonido se distribuirá a través de esta opción. Algo que podremos cambiar en cualquier momento repitiendo de nuevo los pasos.