Edifier lanza nuevos auriculares gaming: de cable y con sonido espacial

Los auriculares de Gaming tradicionalmente los asociamos a grandes dispositivos de diadema, con diseños agresivos y que no dejan indiferente a nadie. Los nuevos auriculares de Edifier cumplen esto último, pero en este caso la principal diferencia es que no se trata de unos de diadema, sino que el formato es poco común, de botón y con cable. Por lo que es un tipo de auricular perfecto para otro tipo de usuarios, que valoran virtudes diferentes en este tipo de dispositivos.

Ficha técnica de los Edifier Hecate Hunter S

Hecate es la marca para gaming de Edifier, que a su vez es una de las más reconocidas entre los fabricantes chinos de sonido de alta fidelidad. Y a pesar de ser más pequeños, el diseño es igual o incluso más agresivo. Este auricular cuenta con unos drivers duales de 10 mm, que ofrecen un sonido claro y con mucho detalle. Cuentan con una frecuencia de respuesta de entre 20 Hz a 40 kHz, con una sensibilidad de 97 dB.

Los nuevos Hecate Hunter S | Edifier

Estos Hunter S cuentan con un DSP integrado, así como un DAC en el interior del cable, por lo que no se limitan a transmitir el sonido, sino que lo convierten para darle más calidad, incluso si los utilizamos con un smartphone que aparentemente no está preparado para ello. Gracias a ello, estos auriculares cuentan con certificación de sonido Hi-Res, de alta resolución, mientras que la calidad de reproducción puede llegar a 384 kHz/32 bits.

Uno de los puntos fuertes de estos auriculares es el sonido espacial, que en este caso es de auténtico cine, ya que se trata de un THX. Este reproduce un espacio sonoro de 7.1.4 canales, por lo que podemos disfrutar de un audio digno de la película más avanzada y similar al que podemos disfrutar en una sala de cine. Hecate se ha preocupado además de que disfrutemos de nuestros juegos con la máxima calidad, con diferentes preajustes para distintos juegos.

Como, por ejemplo, Valorant, Counter Strike, Delta Force y muchos más. También podemos personalizar el ecualizador para que tanto los juegos como la música y otros contenidos suenen a nuestro gusto. Según Edifier, el propio diseño de los auriculares favorece una cancelación pasiva de ruido, que puede llegar a reducir el ruido circundante hasta en 30 dB. El cable de estos auriculares es de cobre trenzado y libre de oxígeno, normalmente asociado a un mejor sonido, y tiene una longitud de 2 metros.

Este cable ya no es un tradicional minijack, sino que se conecta mediante USB tipo C, esto quiere decir que es un auricular que puede reproducir audio de la mayoría de smartphones desde este conector, así como de consolas, tabletas y un largo etcétera. El cable incorpora también un micrófono de bastante calidad. Y su precio es bastante ajustado, de apenas 25 euros al cambio, de momento se han lanzado en China, veremos si finalmente llegan a Occidente.