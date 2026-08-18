Filtrado por accidente el diseño de los primeros AirPods con cámara

Hace ya bastantes meses, incluso más de un año, que venimos conociendo multitud de informaciones acerca del futuro de los AirPods, que no solo estrenarán nuevas generaciones de actuales modelos, sino que prepararían su incursión en un nuevo segmento, prácticamente inexplorado en el mercado, en un movimiento que no es habitual. En los de Cupertino en los últimos años. Y es que se espera la llegada de unos AirPods con cámaras, algo completamente inédito y que abriría un mercado totalmente nuevo. Ahora parece que un descuido de la compañía californiana habría filtrado su aspecto.

¿Cómo son estos AirPods con cámara?

Los hemos podido ver en un vídeo que venía incrustado en el sistema operativo de macOS Tahoe, en su última versión, y donde se puede ver a un usuario mirando un libro y recibiendo contexto por parte de la IA de Apple Intelligence. Y, obviamente, lo raro en este caso es que no hay unas gafas inteligentes o la cámara de un smartphone para poder tener ese contexto para la IA, la única explicación, se ve en el propio vídeo.

Y es que en el propio texto del código del sistema operativo han aparecido referencias a cómo se habían denominado los auriculares previamente de forma interna, gracias a otras filtraciones de Mark Gurman. Precisamente en esta ocasión se puede apreciar que el código habla de un error B790, que se basa en un fallo que indica que la transmisión de vídeo desde el auricular izquierdo no se ha podido iniciar.

Por tanto, evidentemente, desvela que estos auriculares cuentan con una cámara integrada cada uno de ellos. Y esto unido al vídeo, donde se puede ver el uso de ellos en la vida cotidiana, nos da una idea clara de lo que esperar de estos auriculares. En el propio vídeo se puede ver el diseño de los auriculares, aunque con poco detalle. Desde luego, lo más llamativo lo encontramos en el vástago, más largo, y quizás una superficie del auricular más ancha.

Pero en cualquier caso no se pueden ver las cámaras integradas, que son su mejor atractivo. Se espera que estas cámaras sirvan para mejorar y ampliar el contexto que tiene Siri de nuestro entorno, que no siempre debamos tener en la mano el smartphone para poder hablar con la nueva Siri AI. Esas cámaras serán los ojos de la IA, y por tanto, actuarán como un medio más para interactuar con nuestro entorno.

Recordemos que Siri AI llegará a los iPhone en menos de un mes, como parte de la ampliación por parte de Apple de su ecosistema de IA; ahora basado en el núcleo del Gemini de Google, que dotará por fin a esta IA de una mayor inteligencia y versatilidad para el día a día. De todas formas, esta tardará en llegar a Europa, donde las leyes, como la de los mercados digitales, obligarán a los de Cupertino a posponer el lanzamiento en el continente, a la espera de poder cumplir con la estricta política de privacidad.