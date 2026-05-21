Dreame trae a España el aspirador que trepa escaleras y los nuevos X60

Es increíble cómo está avanzando la tecnología de los aspiradores inteligentes. Hasta hace poco nos sorprendíamos de modelos que podían almacenar residuos y lavar sus propias mopas durante meses. Algo que ahora palidece con el nivel de innovación que están mostrando fabricantes como Dreame, que nos brindan modelos tan sorprendentes como el nuevo Cyber X, que es un robot de cuatro patas capaz de subir escaleras y dejar estas completamente limpias, algo que es impensable con cualquier otro robot.

Nuevos Dreame X60

La firma lanza ahora en España los Dreame X60 Pro Ultra Complete, X60 Pro Ultra Matrix y X60 Pro Master. Cada uno de ellos destaca por una característica concreta, que los hace ideales para un tipo de consumidor. El modelo X60 Pro Ultra Complete, el más accesible, destaca por incorporar los brazos Dual UltraExtend, un nuevo sistema que utiliza un brazo robótico biónico de doble articulación.

Nuevo Dreame X60 | Dreame

Lo que le permite acceder a lugares tradicionalmente imposibles de limpiar, como los huecos profundos bajo los muebles, las patas de las sillas y los rodapiés más ajustados, extendiendo el cepillo lateral hasta 12 cm, mientras que la mopa lo hace hasta los 18 cm. Este cuenta con el sistema AI OmniSight 3.0, que está equipado con cámaras duales de 120° y navegación Versalift.

Gracias a ello, puede reconocer más de 320 tipos de objetos en el hogar y esquivar obstáculos diminutos de tan solo 10 mm con un tiempo de reacción vertiginoso de 0,1 segundos. Con su luz azul proactiva puede localizar manchas de líquidos transparentes invisibles a simple vista, activando automáticamente un modo de fregado especial para eliminarlas por completo.

Cambio de mopas automático en el robot de Dreame | Dreame

En términos de potencia, son de los mejor equipados del mercado, sobre todo por su poder de succión Vormax de 42.000 Pa. A la hora de fregar, utiliza agua caliente a 100°C para enjuagar las mopas y mantiene una temperatura superior a los 40°C durante el ciclo de fregado. Respecto de la autonomía, la tecnología PowerMaster permite limpiar hasta 1000 metros cuadrados con una sola carga y recuperar el 24 % de la capacidad de la batería en apenas 5 minutos de carga.

El X60 Pro Ultra Matrix cambia automáticamente el tipo de mopa según la estancia detectada. La versión Vision ofrece diseño transparente e iluminación Soft Dot Matrix. Y en el modelo X60 Pro Master, uno de sus aspectos más importantes es que ofrece llenado y vaciado totalmente automático, en una estación muy compacta, que es más pequeña que una tostadora, y eso sí, necesita de una instalación profesional de fontanería.

Por último, Dreame ha anunciado Cyber X, el primer robot aspirador biónico del mundo con sistema de cuatro orugas capaz de subir escaleras. Puede subir pendientes de hasta 42° en escaleras rectas, de caracol, en forma de L o incluso con alfombras, logrando superar peldaños de hasta 30 cm de altura máxima. Cuenta con visión 3D ToF independiente que escanea verticalmente y de forma precisa cada escalón, borde y obstáculo durante la limpieza.