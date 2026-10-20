La variante más exclusiva de la DJI Osmo Pocket 4P llega a España

No cabe duda de que la familia de cámaras Osmo Pocket no solo ha conseguido liderar el mercado de cámaras semiprofesionales portátiles, sino que ha creado una nueva categoría de productos ultraportátiles con una calidad de grabación única por el precio al que se comercializan. La marcha china ha lanzado recientemente una variante con dos sensores, uno de ellos telefoto, y ahora la Pocket 4P se estrena en nuestro país en un nuevo y exclusivo acabado muy poco habitual en la gama del fabricante.

Precio y disponibilidad

El color Blanco Perla es la gran novedad que nos aporta esta nueva versión de la cámara, en un acabado que sin duda alguna llama la atención y no pasa desapercibido. El modelo estándar tiene un precio de 599 euros, mientras que el pack para Vlogs tiene un precio de 689 euros.

DJI Osmo Pocket 4P de color blanco perla | DJI

Una cámara profesional en la palma de tu mano

Y como os podéis imaginar, este color no se trata de un blanco cualquiera, sino del resultado de un sofisticado proceso de fabricación por parte de DJI. El acabado Blanco Perla se ha diseñado mediante un proceso especial de recubrimiento multicapa enriquecido con pigmentos perlados de mica.

Gracias a esta tecnología, el cuerpo de la cámara muestra suaves destellos luminosos según el ángulo de visión y la iluminación del entorno. La cámara tiene un peso de solo 230 gramos. En cuanto a sus características técnicas, la lente principal gran angular de 20 mm integra un sensor CMOS de 1 pulgada con apertura f/2.0 y tecnología LOFIC.

Graba vídeo en resoluciones de hasta 4K a 240 fps y ofrece 17 pasos de rango dinámico, lo que conserva detalles nítidos en zonas iluminadas y sombras en escenas de alto contraste como atardeceres o retratos a contraluz. Asimismo, cuenta con el perfil de color D-Log 2 de 10 bits, capaz de registrar más de mil millones de colores para ofrecer una mayor flexibilidad en posproducción.

Como secundario, hay una lente teleobjetivo medio de 60 mm, incluyendo una apertura f/1.8 (profundidad de campo equivalente a f/6.3), Zoom óptico de 3× y un Zoom total de hasta 12×. Esta lente permite capturar retratos cinematográficos con un desenfoque de fondo natural. Y como no, esta cámara nos ofrece numerosas funciones para darle un toque único y profesional a nuestras grabaciones.

Como la cámara lenta cinematográfica que graba secuencias de cámara lenta de hasta 8× en resolución 4K a 240 fps manteniendo la calidad óptica. Fotografía de alta resolución que captura imágenes estáticas de hasta 37 Megapíxeles. 4K Live Photo graba automáticamente clips de 1,5 segundos en 4K con cada fotografía tomada. Seguimiento inteligente ActiveTrack 8.0 que sigue automáticamente a personas, vehículos, mascotas u objetos dinámicos en escenas de iluminación más complejas.

Ofrece puerto USB 3.1 con velocidades de transferencia de hasta 800 MB/s y transferencia automática a dispositivos iOS al apagar la cámara. La autonomía que nos ofrece la batería nos brinda hasta 210 minutos y ofrece carga rápida que alcanza del 0% al 80% en solo 18 minutos.