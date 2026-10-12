Así es el reloj Casio que reciben los nuevos reclutas del Ejército Británico

Casio tiene en su catálogo algunos de los relojes más emblemáticos del mercado. Y hoy queremos hablarte de uno de sus modelos más conocidos por su calidad precio. Al punto que el Ejército Británico ha decidido incluir este reloj de la firma japonesa en el paquete de bienvenida que reciben sus nuevos reclutas.

Hablamos del mítico Casio F-91W, un reloj digital lanzado en 1989 que sigue siendo un éxito de ventas gracias a su sencillez, autonomía y resistencia. Un modelo que apenas ha cambiado desde su lanzamiento y que demuestra que no hace falta contar con las últimas tecnologías para ofrecer un producto fiable.

El Ejército Británico apuesta por Casio para dar la bienvenida a sus reclutas

Tal y como informó el medio especializado Forces News, el Ejército Británico ha puesto en marcha una iniciativa para dar la bienvenida a los nuevos soldados antes de que comiencen su formación militar.

Para ello, ha preparado un paquete que incluye una carta de felicitación firmada por el responsable de reclutamiento, un cuaderno, un bolígrafo y un reloj Casio valorado en unas 20 libras. Y que puedes comprar en España por unos 19,99 euros.

Y lo cierto es que la elección del Casio F-91W tiene bastante sentido. Estamos hablando de un reloj económico, ligero y discreto, con funciones básicas que pueden resultar muy útiles durante la formación militar.

Casio F-91W: un reloj de 1989 que sigue siendo una roca

Una de las grandes virtudes del Casio F-91W es su diseño. Cuenta con una caja rectangular de resina, una correa del mismo material y una pantalla digital que permite consultar la hora, la fecha y el día de la semana. Todo ello en un cuerpo de apenas 21 gramos de peso y 8,5 milímetros de grosor.

Pero su principal atractivo es su durabilidad. Evidentemente, no alcanza los niveles de resistencia de los G-Shock, pero el Casio F-91W soporta bien el uso cotidiano, pequeños golpes y salpicaduras de agua. Eso sí, no está diseñado para practicar natación o buceo. Aunque sabemos que es una roca, al punto de que el ejército británico confía en su durabilidad para el uso durante el entrenamiento de nuevos reclutas.

Tampoco le falta al Casio F-91W un cronómetro con precisión de centésimas de segundo, alarma diaria, calendario automático y una pequeña luz LED para consultar la hora a oscuras. Y ojo con su autonomía, porque la pila CR2016 ofrece una duración aproximada de siete años, por lo que no tendrán que preocuparse por nada en este aspecto. Así que, si buscas un reloj económico y resistente, este modelo de Casio cumplirá con nota.