Casio lanza un nuevo G-Shock con pantalla MIP para celebrar el Día de la Tierra

La firma nipona ha lanzado una nueva versión de sus queridos relojes resistentes G-Shock. Estos han sido el referente de tantos dispositivos rugerizados que tenemos en el mercado, como smartphones o relojes inteligentes. En esta ocasión se trata de un nuevo reloj clásico digital de la marca, pero que cuenta con algunas características interesantes, sobre todo en su pantalla, donde estamos comenzando a ver un cambio de tendencia con el uso de nuevos paneles de pantalla más avanzados dentro de la marca.

Así es el nuevo Casio G-Shock GW-BX5600

Estamos ante un reloj G-Shock que destaca por varias razones. Tiene un diseño resistente, pero a la vez es bastante elegante. De hecho se ha lanzado para celebrar el Día de la Tierra, para lo que han utilizado materiales exclusivos a la hora de fabricar, por ejemplo, su correa. Esta ha sido creada a partir de redes de pesca recicladas, por lo que el reloj tiene una clara inspiración marinera.

Nuevo Casio GW-BX5600CBG-2 | Casio

El resultado es una tela de color azul que recuera a la de unos vaqueros, algo bastante fresco y dinámico. Una de las grandes novedades que ofrece este reloj es su pantalla con panel MIP. Esta nueva tecnología poco a poco se va abriendo paso entre los relojes digitales, y Casio está implementando en modelos como este. Y es que esta tecnologia es especialmente idónea para relojes como este.

Si las pantallas digitales clásicas dejan de verse prácticamente cuando las miramos desde un lateral, el campo de visión de estas pantallas es prácticamente de 180 grados. Esta tecnología se denomina Memory-in-Pixel, porque cada píxel tiene una pequeña memoria propia que le permite recordar su estado, tanto el color como la posición, sin consumir energía adicional, a menos que la imagen cambie.

Esto permite por tanto que la pantalla se mantenga siempre encendida consumiendo menos energía, es algo similar a las pantallas de tinta electrónica. Además es una tecnología que se vale de la luz del sol para transmitir la luminosidad, por lo que cuanta más luz haya, mejor se va a ver la pantalla. Además de esta nueva pantalla, el G-Shock nos ofrece también una conectividad avanzada, mediante Bluetooth.

Esto le permite conectarse a nuestro smartphone mediante la app Casio Watches. Y con ella podemos ajustar la hora de manera automática, añadir la hora mundial de más de 300 ciudades, e incluso podemos localizar el teléfono cuando están conectados ambos. Por lo demás nos ofrece un diseño ligero, solo pesa 55 gramos, y es resistente al agua hasta 200 metros de profundidad. Tiene unas dimensiones de 49,1 x 44,1 x 13,4 mm.

La autonomía de seis meses la consigue mediante la energía solar, que le proporciona hasta 22 meses de uso en el modo de ahorro de energía. El precio de este reloj es de 219 euros. Pero de momento no hay stock disponible en España, aunque según la firma estará a la venta pronto.