Zerowriter Fold: nueva máquina de escribir electrónica sin distracciones

Durante décadas, la máquina de escribir fue el artefacto idóneo para escribir cartas, nuestras reflexiones, un libro, guion y cualquier cosa que se nos pasara por la cabeza. Con la llegada de las pantallas, de los ordenadores personales y los smartphones, han quedado relegadas a un recuerdo del pasado. Pero la tecnología también juega a favor de ellas gracias a ciertos aspectos concretos, y es que la tecnología de pantalla de tinta electrónica se ha convertido en la mejor aliada para revivir el mito de la máquina de escribir con tintes modernos.

Así es la nueva Zerowriter que llega a Kickstarter

Podemos decir que esta es una alternativa directa a Freewrite, esa máquina de escribir digital que se ha hecho un hueco en el mercado con varios modelos, eso sí, especialmente exclusivos, a nivel de acabados y sobre todo de precio. Este nuevo Zerowrite nos ofrece una alternativa más asequible, al menos en su campaña de Kickstarter. Es un dispositivo con personalidad propia, desde luego, y un tanto retro.

Cuenta con un diseño plegable tipo concha que protege la pantalla y el teclado cuando está cerrado, y lo hace de manera magnética, haciendo más sencillo su transporte a cualquier lugar de manera segura. Además, su pantalla de tinta electrónica es de 6 pulgadas e incluye iluminación frontal ajustable integrada, que nos permite escribir en cualquier entorno, reduciendo la fatiga visual.

Ofrece una batería recargable, que es de lo más interesante, ya que con una sola carga nos brinda semanas de autonomía, alrededor de entre 50 y 100 horas de tiempo de escritura y con un inicio instantáneo cuando abrimos la tapa. A la hora de escribir, el teclado es lo más importante, y en este caso, integra un teclado mecánico de perfil bajo en formato 60%, con 61 teclas, que viene preinstalado de fábrica con interruptores Kailh Choc Pro Red.

Una de sus características destacadas es que estos interruptores son intercambiables en caliente, lo que nos permite personalizarlos, cambiando la sensación táctil y el sonido del teclado. Además, incluye ranura para tarjeta microSD y puerto USB tipo C estándar para el almacenamiento y transferencia directa de los documentos. Un dispositivo que como en el caso de la Freewrite busca una experiencia de escritura sin distracciones.

Y es que carece de conexión a internet, navegadores web, correo electrónico, notificaciones y herramientas de inteligencia artificial, y no requiere el pago de ninguna suscripción mensual o anual. Su sistema operativo es Zerowriter Core, un software de código abierto en constante evolución. Ofrece dos modos de trabajo:

El modo Borrador, que es un entorno sin distracciones diseñado para escribir constantemente hacia adelante, emulando la sensación continua de una máquina de escribir tradicional, lo que es muy retro. Y por otro lado, el modo Procesador de Textos, que es una función más completa que permite revisar el documento, cortar, copiar y pegar texto de manera flexible.

Lo mejor, que es bastante más barato que Freewrite, porque en Kickstarter nos podemos hacer con él por 221 euros al cambio. Eso sí, toca esperar, porque las primeras unidades se entregarán en marzo del próximo año, 2027.