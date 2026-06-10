Apple podría haber abandonado su línea de gafas Vision Pro ¿Qué ha pasado?

Sabemos que las Apple Vision Pro no han sido precisamente el producto más vendido de la firma de la manzana mordida. Su alto precio junto a una serie de limitaciones técnicas y de diseño han hecho que miles de usuarios dejen sus gafas cogiendo polvo en una estantería.

Y todo apunta a uqe Apple podría abandonar su particular carrera en el sector de las gafas de realidad virtual y ampliada. De esta manera, según la última información compartida por el analista Ming-Chi Kuo, la hoja de ruta que la compañía tenía hace aproximadamente un año para sus dispositivos XR y sus futuras gafas inteligentes ya no serviría como referencia.

El motivo es que Apple habría realizado una reorganización importante de sus planes internos, dejando visibles únicamente dos productos relacionados con gafas inteligentes. Teniendo en cuenta que Ming-Chi Kuo es una eminencia en todo lo relacionado con Apple, nos tomamos muy en serio sus palabras.

Qué ha pasado con las Apple Vision Pro

Según explica, la familia Apple Vision Pro habría desaparecido de esa hoja de ruta. Esto no significa necesariamente que Apple vaya a borrar de un plumazo el producto que ya tiene en el mercado, pero sí apunta a que la compañía habría dejado de priorizar nuevos modelos dentro de esa familia para centrar sus recursos en dispositivos con más posibilidades de llegar al gran público.

De esta manera, Apple podría haber asumido que el futuro no está tanto en visores caros y voluminosos, sino en gafas inteligentes más ligeras, cómodas y fáciles de utilizar en el día a día. Lo más importante es que este gran cambio habría sido aprobado por John Ternus, o el próximo CEO de Apple.

Además, explica que este movimiento no sería reciente, sino que se habría producido hace ya un tiempo, aunque él habría tardado más en actualizar su gráfico de previsiones. En su opinión, eliminar la línea Vision Pro de esa hoja de ruta tendría sentido, ya que Apple estaría moviendo recursos hacia unas gafas inteligentes con mayor potencial comercial.

Y, siendo sinceros, las Apple Vision Pro son un producto tecnológicamente muy avanzado, pero también muy caro y con un público limitado. Su precio, su formato y el tipo de uso que propone hacen que sea un dispositivo más cercano a los entusiastas, desarrolladores o usuarios profesionales que a un producto de masas.

Apple puede permitirse lanzar productos de nicho, pero si quiere competir de verdad en el terreno de las gafas inteligentes, necesita algo más parecido a unas gafas convencionales que a un visor de realidad mixta. Y para ello, habrá que esperar a 2027, fecha en la que Apple presentará sus primeras Apple Glass con realidad aumentada.