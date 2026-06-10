Ya puedes comprar los nuevos Kindle Scribe Colorsoft en España

Amazon ha anunciado por fin la disponibilidad de su Kindle más destacado, el nuevo Scribe Colorsoft. Es básicamente el lector más avanzado de la firma de Seattle, ya que nos ofrece no solo la pantalla más grande de la gama de Kindle, sino que además es la primera de estas dimensiones en contar con tecnología de tinta electrónica a color. Además, Amazon lanza varios dispositivos más de la familia Kindle en el mercado español, vamos a conocer los detalles.

Precio y disponibilidad de los nuevos Kindle en España

Son tres los modelos que ha lanzado en España Amazon, se trata del Kindle Scribe sin luz frontal, que tiene un coste de 449,99 €. El Kindle Scribe con luz frontal cuesta 519,99 € de partida, para el modelo con capacidad de 32 GB, mientras que la versión con almacenamiento de 64 GB cuesta 569,99 €. El Kindle Scribe Colorsoft con pantalla a color parte desde los 649,99 € para la configuración de 32 GB, y llegando a 699,99 € en su versión de 64 GB.

Pantallas a color más grandes

Los nuevos dispositivos Kindle Scribe destacan por ser extremadamente delgados, con un perfil ultrafino de tan solo 5,4 milímetros, y muy ligeros, alcanzando los 400 gramos de peso. La mejora en el rendimiento general del sistema es notable, logrando ser hasta un 40% más rápido al escribir a mano o al realizar la acción de pasar las páginas durante la lectura.

Kindle Scribe Colorsoft | Amazon

Los nuevos Scribe cuentan con una pantalla de 11 pulgadas, que además cuenta con una superficie texturizada que imita de forma muy realista el tacto del papel tradicional cuando se utiliza el lápiz, garantizando una capacidad de respuesta ultrarrápida respaldada por un procesador Quad-Core y una avanzada película fina de óxido que asegura un alto contraste. En los modelos que cuentan con iluminación, ahora hay el doble de luces LED, lo que garantiza una luz frontal autorregulable de primer nivel.

La estrella de los lanzamientos es el modelo Colorsoft. Que ahora cuenta con una tecnología a medida con un nuevo motor de renderizado. Por ello ofrece una experiencia de escritura a color fluida, con tonalidades más suaves que son agradables para los ojos. Y todo ello con una gran autonomía, porque la batería dura semanas y nos ofrece un entorno enfocado y libre de distracciones.

Ofrece compatibilidad nativa con Google Drive y Microsoft OneDrive, facilitando la importación de documentos y la exportación de archivos PDF que ya hayan sido anotados. A la hora de escribir y desatar nuestra creatividad, contamos con herramientas creativas y de trabajo que ahora disponen de 10 colores de bolígrafo, 5 colores de subrayador y una novedosa herramienta de sombreado pensada para ilustrar con mayor precisión.