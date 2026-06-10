Nuevo Marshall Rockwell III: un altavoz Bluetooth icónico para para tus fiestas veraniegas

Si por algo es conocido Marshall en el espectro musical, es por ser una de las marcas más icónicas de la industria desde hace seis o siete décadas. Sus amplificadores y su icónico diseño han perdurado a lo largo del tiempo como una reminiscencia de los mejores días del pop y el rock de hace más de medio siglo. Por eso hoy en día la marca no solo sigue fabricando los mejores equipos de sonido, sino que también los lleva a nuestros hogares en los entornos más domésticos. Es el caso del nuevo Marshall Rockwell III con toda la personalidad de la marca, y muchas mejoras en todos los aspectos, como vamos a comprobar.

Precio y disponibilidad

El nuevo Marshall Rockwell III está por llegar al mercado español, sí lo tenemos en la web del fabricante, en color negro y blanco, conocidos como Black and Brass y Cream, por 229 euros, pero de momento no hay stock.

Nuevo Marshall Rockwell III | Marshall

Ficha técnica del Marshall Rockwell III

Se trata de un altavoz portátil de tamaño compacto, que podemos llevar con nosotros gracias a un diseño compacto con un gran asa de piel, que sin duda alguna es uno de sus rasgos más personales. Un altavoz que nos ofrece tecnología de sonido espacial, como es True Stereophonic de 360°. Una tecnología acústica exclusiva de Marshall que ofrece audio multidireccional inmersivo y sin puntos ciegos, permitiendo que la música se escuche con mucha riqueza y potencia desde cualquier ángulo, a pesar de venir el sonido de una sola fuente, que suele ser uno de los puntos débiles de estos dispositivos.

Con Dynamic Loudness, se ajusta dinámicamente el equilibrio tonal para asegurar que los graves y agudos se mantienen claros y potentes incluso si el volumen está alto. El sonido depende de un diseño estéreo de recinto sellado que integra dos radiadores pasivos, un woofer de 3 pulgadas, incluyendo un amplificador clase D de 65 W y dos controladores de banda ancha de 1,75 pulgadas con dos amplificadores clase D de 31 W.

Gracias a ellos alcanza un nivel de presión sonora máximo de 86 dB SPL y una respuesta de frecuencia de 54 a 20.000 Hz. Como buen altavoz portátil, cuenta con una batería recargable integrada, que en este caso nos brinda muchísimas horas de uso continuado. Concretamente, podemos reproducir música hasta 40 horas seguidas, según Marshall, para reproducir hasta 800 canciones.

La carga rápida nos ofrece hasta 8 horas de uso con solo 20 minutos de carga. La carga se completa en 3 horas. Y lo mejor de todo, podemos utilizarlo como batería externa, lo que quiere decir que puede cargar otros dispositivos, como el smartphone, mientras este reproduce música en el altavoz, o sin que lo haga igualmente. Fiel a su aspecto retro, nos ofrece tanto controles táctiles como analógicos, que nos permite ajustar los graves, agudos o el propio volumen de reproducción.

Cuentan con conectividad Bluetooth 5.3 compatible con Auracast y conexión multipunto, mientras que mantiene una entrada auxiliar tradicional de 3,5 mm mediante cable.