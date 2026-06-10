Logitech lanza Mobi Fold, su primer ratón plegable

Al igual que los smartphones plegables están de moda, parece que en general el concepto de dispositivo plegado está al alza. No hay más que ver el último lanzamiento que ha hecho Logitech, la firma de accesorios por excelencia, que ha lanzado su primer ratón en este formato. Recuerda a los Surface de Microsoft, pero en este caso el plegado es total y deja al ratón en la mitad de su tamaño, como si se tratara de un dispositivo de concha, lo que es tremendamente útil para transportarlo.

Precio y disponibilidad

El primer ratón plegable de Logitech, está disponible en color grafito, y en tonos Lila y Off-White, que conocemos como blanco roto a un precio de 79,99 euros. También hay una versión para empresas, el Mobi Fold for Business, que tiene un precio de 84,99 euros.

Nuevo Logitech Mobi Fold | Logitech

Ficha técnica del nuevo Logitech Mobi Fold

Sin duda, el principal atractivo de este ratón es su factor de forma plegable. Y es que se dobla a la mitad, y su cuerpo queda curvado para adaptarse a nuestra mano cuando está desplegado. El nuevo Mobi Fold se pliega reduciendo su tamaño casi a la mitad, convirtiéndose así en un dispositivo de bolsillo que puede disminuir la tensión muscular en un 22 % si lo comparamos con el trackpad de un ordenador portátil.

Una función que también nos recuerda a los Surface es que el ratón se enciende automáticamente al desplegarse y se apaga al cerrarse para ahorrar energía. E integra un modelo de inteligencia artificial que previene los clics involuntarios durante el proceso de plegado. Este ratón es muy completo a pesar de su formato plegable, ya que cuenta con Adaptive Touch Scrolling, una función ideal tanto para moverse con precisión en hojas de cálculo como con velocidad en documentos largos, y nos ofrece dos botones personalizables a través de la aplicación Logi Options+.

Un aspecto que nos gusta es que se puede enlazar hasta tres dispositivos a través Bluetooth de forma simultánea, de tal forma que es más sencillo el cambio entre sistemas operativos como Windows, macOS, ChromeOS, Android, iPadOS y Linux. Está certificado con Fast Pair de Google, que lo hace muy sencillo de emparejar en smartphones o tabletas del ecosistema de Google.

A la hora de utilizarlo, es extremadamente sigiloso, y no hace ruido. Porque incorpora clics silenciosos. Nos brinda también una funda de silicona resistente al polvo, protección contra caídas y una bisagra interna que ha sido probada para aguantar hasta 15 años de uso diario continuado. Es extremadamente eficiente, hasta el punto de que Logitech asegura que con un solo minuto de carga puede permanecer encendido hasta 22 horas de uso. Con la carga completa, ofrece una autonomía de hasta 30 días de uso.

El modelo Business se diferencia por integrar un receptor Logi Bolt USB tipo C, que es compatible con Logitech Sync, para que a su vez sea sencillo de supervisar por los equipos de TI.