Casio lanza nuevos G-Shock preparados para resistir vuelos supersónicos

Todos sabemos que un reloj G-Shock es sinónimo de resistencia a los elementos, golpes, temperaturas extremas, agua, líquidos de todo tipo. Pero van más allá, porque ahora Casio ha lanzado nuevos modelos que ofrecen una resistencia espectacular, también a vuelos hipersónicos. Seguramente, una de esas situaciones en las que muchos de nosotros nunca nos veremos, pero que es algo que no importa cuando queremos llevar un reloj interesante, además de atractivo, en la muñeca.

Ficha técnica de los nuevos Casio G-Shock Gravitymaster GWR-B3000

Estos relojes se pueden describir como robustos, y todo gracias al sistema Triple G Resist, diseñado específicamente para soportar tres tipos de fuerzas gravitacionales: impactos, fuerza centrífuga y vibraciones intensas. Para lograr esto de manera óptima, Casio ha implementado una nueva estructura de caja hueca dual bajo el concepto de Carbon Core Guard, desarrollada utilizando análisis de optimización topológica.

Casio G-Shock Gravitymaster GWR-B3000 | Casio

Esta avanzada estructura envuelve la caja central y la sostiene en cuatro puntos separados, creando un efecto flotante que absorbe eficientemente los impactos sobre su caja. El reloj combina una caja interior de resina reforzada con fibra de carbono, esta aporta ligereza extrema y una gran resistencia, usando protectores exteriores de acero inoxidable moldeados por inyección de metal y amortiguadores de resina. Como veis, hay mucha tecnología detrás de estos relojes.

Una de las grandes ventajas y mayor novedad de estos relojes es que cuentan con el movimiento analógico evolucionado TOUGH MVT.2, que garantiza la fiabilidad del tiempo mediante dos funciones de detección. Por un lado, con la detección de impactos. Si el reloj sufre un golpe brusco, corrige instantánea y automáticamente la posición de las manecillas. También con la detección de campos magnéticos.

Porque si el sensor detecta un magnetismo fuerte que pueda alterar el mecanismo, detiene temporalmente el movimiento de las manecillas. Una vez que la interferencia magnética desaparece, las devuelve automáticamente a su posición correcta y exacta. Estos relojes se pueden recargar mediante energía solar, con la tecnología Tough Solar, que ofrece hasta 5 meses de autonomía o 22 meses si activamos el modo de ahorro de energía.

Ofrece tecnología Multiband 6, que capta señales de radiofrecuencia de seis estaciones globales, y a la conectividad Bluetooth Mobile Link, que, al sincronizarse con un smartphone mediante la aplicación de Casio, ajusta la hora automáticamente, ofrece hora mundial para 300 ciudades y permite usar la función Flight Log o Diario de vuelo, que registra la ubicación y hora en un mapa de la app con solo presionar un botón del reloj.

También han sido diseñados para su uso en la cabina bajo luz solar directa. Sus dimensiones son de 56,7 × 47,3 × 14,1 mm, pesa 102 gramos y soporta hasta 20 bares de presión, o 200 metros de resistencia al agua. No son relojes asequibles, el modelo más barato de los tres tiene un precio de partida de 680 euros.