Tu Google Pixel podría recibir la versión final de Android 17 esta misma semana

Android 17 es la nueva versión del sistema operativo móvil más popular del mundo. Son miles de millones de móviles los que cuentan con el sistema operativo de Google, y ahora está preparando una nueva versión, Android 17, que por fin puede llegar a modo de versión estable para todos los usuarios de los Google Pixel. Como sabéis, si alguna ventaja tiene contar con un teléfono de Google, es que recibimos las nuevas versiones antes que nadie, y eso es exactamente lo que va a pasar estos próximos días, incluso hoy.

¿Cuándo se presenta Android 17?

La realidad es que los tiempos para el lanzamiento de una nueva versión de Android se han acelerado mucho en los últimos años. Recordemos que hace no mucho la nueva versión llegaba a finales de agosto o comienzos de septiembre, y ahora eso se está adelantando hasta tres meses. Según los propios calendarios de Google, hoy mismo los Google Pixel podrían comenzar a recibir la versión estable de Android 17.

El pasado mes de febrero, Google ya lanzaba la nueva beta del sistema operativo, algo que normalmente solía ocurrir más tarde, en mayo, con el Google I/O, con ese adelanto, es lógico pensar que Android 17 está a punto de llegar a los Pixel. Si la beta estable se lanzó el 27 de marzo, en su versión 3, y acorde a lo proyectado por Google, solo hay que mirar este para darse cuenta de que esta semana podría ocurrir algo realmente potente a este respecto.

La última beta estable de Android 17 se ha lanzado el 1 de junio, y según el calendario de Google, la versión estable debe llegar en la segunda semana de junio, por tanto, esta en la que nos encontramos. Pero además de eso, los lanzamientos de este tipo de actualizaciones suelen llegar en martes, por lo que muchos ya dan por descontado que el nuevo Android 17 se libere hoy mismo en todo el mundo, para los usuarios con un Google Pixel.

Así que, si no es hoy, lo será a lo largo de esta semana, pero es de esperar que Android 17 sea una realidad muy pronto, quizás en cuestión de horas.

¿Qué Google Pixel son compatibles con Android 17?

Pues bien, la lista de Google Pixel compatibles con Android 17 es bastante amplia, y demuestra que Google está llevándolo a móviles muy veteranos, en este caso hasta los Google Pixel 6, que se presentaron a finales del año 2021, este es el listado completo:

Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro Fold

Pixel 10a

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9a

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Pixel Tablet

Pixel Fold

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Por supuesto, el próximo mes de agosto, es de esperar que los Google Pixel 11 ya se estrenen de fábrica con el nuevo Android 17 en su versión estable, aunque siempre podremos optar por contar con versiones preliminares igualmente.