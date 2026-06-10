Apple se ha “cargado” esta útil app de sus Apple Watch en WatchOS 27

El pasado lunes Apple presentaba sus nuevos sistemas operativos, entre ellos WatchOS 27, la nueva versión para los relojes de la marca, que llega con muchas novedades, pero que como comprobamos ahora, también se ha cobrado alguna baja. Aunque es pronto para afirmarlo con rotundidad, ya que hablamos realmente de una versión beta, todo hace indicar que esta interesante app ya no va a estar disponible para los relojes de Apple, y la verdad es que a muchos no les va a hacer gracia alguna, porque era bastante útil según en qué situaciones.

Apple elimina la app de Walkie Talkie

La beta de watchOS 27 ha eliminado la app de Walkie Talkie, de hecho muchos usuarios del reloj la han buscado incesantemente sin dar con ella en ningún momento. Ni está presente en el listado de apps del reloj, ni tampoco en el centro de control, por lo que a día de hoy, quienes hayan actualizado a esta versión preliminar, habrán perdido la funcionalidad de Walkie Talkie por completo.

Esta aplicación llegó a los relojes de la marca hace ya 8 años, en 2015 con watchOS 5. Con ella, se podían enviar mensajes o notas de voz instantáneas, a modo de walkie-talkie, manteniendo una conversación de voz en diferido con la otra persona. Lo mejor de esto, es que el funcionamiento era más versátil que el de un walkie-talkie, porque no había límites de distancia, ya que la comunicación se hacía a través de redes inalámbricas y mediante Internet.

Por tanto, no es una comunicación realmente a través de señales de radio, como sí lo hacen los walkie-talkies normales. Pero al fin y al cabo la función tenía una gran utilidad y para muchos usuarios ha sido de gran ayuda. De momento, la aplicación está desaparecida, y Apple no ha dicho nada al respecto. Se puede considerar como un fallo o un olvido, no obstante, estas cosas no suelen ocurrir por casualidad, sino que más bien por una decisión meditada de Apple.

Que a lo mejor no tiene intención de eliminarla, sino de transformar su aspecto y factor de forma. Quizás no sea una app independiente y se integre en otra, hay muchas opciones diferentes que podría utilizar Apple para no eliminarla sin conservar el formato actual. Siendo honestos, no es de esperar que Apple vuelva a introducir esta app en el sistema operativo de aquí a su versión final y estable, que debería llegar el próximo mes de septiembre.