Más de 93.000 casos de infecciones de transmisión sexual en 2024, los valores más altos en una década

El Ministerio de Sanidad ha informado esta semana del incremento de infecciones de transmisión sexual (ITS) en 2024, un periodo en el que se han notificado más de 93.000 casos de las principales enfermedades sometidas a vigilancia, y que representa la cifra más alta en diez años.

Durante un encuentro en el que se ha presentado elInforme de Vigilancia Epidemiológica 2024y la Hoja de Ruta 2026-2030 para abordar el aumento sostenido de estas patologías, las autoridades sanitarias revelaron datos que muestran una tendencia ascendente y sostenida de las infecciones desde comienzo de la década de 2000 hasta 2024.

En concreto, se notificaron 37.257 casos de infección gonocócica, 41.918 casos de infección por clamidia –la condición más frecuente–, 11.930 de sífilis y 1.996 casos de linfogranuloma venéreo. Todas ellas registraron incrementos anuales relevantes en distintos periodos estudiados.

Asimismo, los datos mostraron que la mayoría de los diagnósticos se produjeron en hombres jóvenes, a excepción de la clamidia donde la proporción de mujeres infectadas fue mayor.

Según explica a SINC la investigadora del Instituto de Salud Carlos III (ISCII), Victoria Hernando, los adultos jóvenes se consideran el grupo de edad donde existe mayor actividad sexual y en el que el uso del preservativo no es consistente ni sistemático. "Además, el acceso temprano a la pornografía y la falta de educación sexual reglada puede influir en las decisiones que tomen respecto a su salud sexual", argumenta.

Hoja de ruta para 2030

Durante la jornada, la ministra de Sanidad, Mónica García, señaló que el incremento de los diagnósticos responde a una combinación de factores como cambios en los comportamientos sexuales y en las formas de relacionarse, así como la mejora de la vigilancia epidemiológica y la facilidad de acceso a las pruebas diagnósticas.

"Hay cambios en los patrones de conducta respecto al tipo y número de parejas, el uso de aplicaciones de contactos y redes sexuales más o menos extensas y otros factores que pueden influir en la adopción del preservativo, como el consumo de drogas", informa Hernando.

De cara a ese futuro 2026-2030 se fomentará la prevención y educación, la innovación en el diagnóstico, la vigilancia de enfermedades resistentes como la gonorrea y el acceso a la salud para las personas extranjeras.

Dentro de este marco, una de las propuestas más sonadas es la financiación de preservativos para jóvenes de entre 16 y 22 años a partir de 2027, así como la autorización del primer kit de autotoma de muestras en España que facilitará el diagnóstico de ITS fuera de los entornos clínicos.

En este sentido, la ministra ha definido esta hoja de ruta como "un documento ambicioso que pretende ampliar las actuaciones del Ministerio frente a las ITS; es decir, que busca ir a más para que las ITS vayan a menos". El objetivo general de estas acciones será impulsar la eliminación del VIH y las ITS como problema de salud pública para el año 2030.

Campaña para la prevención

Durante el evento también se presentó una campaña de prevención: 'Las ITS están donde menos esperas: protégete y disfruta', una iniciativa que busca concienciar sobre la presencia de estas infecciones en la vida cotidiana.

La ministra ha subrayado la importancia de visibilizar que las ITS existen y que pueden estar más cerca de lo que pensamos, con el propósito de mantener la guardia ante una realidad epidemiológica que requiere una respuesta colectiva.

El mensaje central recuerda que estas infecciones no se limitan a una población, edad o contexto específicos, y enfatiza que protegerse frente a ellas está en mano de todos.

Sobre concienciación ciudadana, Hernando explica que llevamos varios años viendo este aumento, por lo que no se puede descartar que, en general, se estén realizando más pruebas. "Desde la entrada de la PrEP (profilaxis preexposición frente al VIH) se realizan pruebas de ITS a la población usuaria de esta medida de manera muy frecuente, con lo cual se están diagnosticando patologías que antes podían pasar desapercibidas", concluye.