iOS 27 ya apunta al iPhone Ultra plegable en su código

Este mes de septiembre se espera que Apple presente su primer móvil plegable, que podría conocerse como el iPhone Fold o el iPhone Ultra. Y curiosamente, con el reciente lanzamiento de iOS 27 en el WWDC 2026, Apple ha desvelado sin querer algunas características de su teléfono plegable integradas en el propio código del sistema operativo. No nos muestran el teléfono como tal, pero sí que nos adelantan algunos aspectos interesantes de este teléfono.

Píldoras en el código de iOS 27

Si bien dentro del código no se habla del iPhone Ultra, sí que hay referencias a un dispositivo plegable, lo que ya es algo bastante evidente cuando sabemos que se espera el primer dispositivo de este tipo de la marca. Dentro de la beta liberada de iOS 27, se pueden leer varias cadenas de código donde se hace referencia a aspectos más propios de un teléfono plegable.

Como por ejemplo, FoldState, AngleDegrees, MechanicalAngleDegrees e Isanglevalid. Entre estas palabras llaman la atención determinados estados, como el que detecta si el teléfono está plegado o abierto. Es el caso del término FoldState, mientras que el resto de los términos pueden referirse a cuánto se ha abierto el dispositivo. Desde GSMArena no se extrañarían de ver un modo Flex en el plegable de Apple, similar al de Samsung.

Este modo normalmente permite consumir contenidos con el plegable abierto a la mitad, con una parte de la pantalla reposando sobre la mesa y la otra erguida. Normalmente, en la pantalla que está sobre la mesa aparece el teclado, a modo de ordenador portátil. Hay, por otro lado, funciones de iOS 27 que parecen diseñadas para ser aprovechadas mejor en un móvil plegable. Como, por ejemplo, los widgets a pantalla completa, que en el caso de los plegables se podrán limitar a la mitad de esta, aprovechando la capacidad para doblarse.

Pero lo principal de todo es que las líneas de código se alinean con las informaciones que apuntan a que Apple presentará el próximo mes de septiembre su primer móvil plegable, el iPhone Ultra o Fold. Un terminal que contará con una relación de aspecto única, y muy diferente a la de sus competidores, que, por cierto, también van a apostar por su peculiar formato.

Y es que este será ultra ancho, más propio de la relación de aspecto de un iPad, pero en una diagonal inferior a las 8 pulgadas. Ese será el punto diferencial del primer plegable de Apple, ofrecer la experiencia de iPad fusionada con la de un iPhone. Tanto es así que su pantalla externa será extremadamente pequeña, de tan solo 5,5 pulgadas, mucho más pequeña de lo habitual en este tipo de móviles.