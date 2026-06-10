La Nintendo Switch 2 tendrá una versión en Europa con batería intercambiable

Sorpresa con Nintendo, que prepara cambios importantes para la Nintendo Switch 2 en Europa. La compañía ha confirmado en su propia documentación de cumplimiento normativo que está trabajando en nuevas versiones de algunos productos para adaptarse a la normativa europea sobre baterías, que entrará plenamente en vigor el 18 de febrero de 2027.

Y, aunque la firma japonesa no ha dado demasiados detalles técnicos, todo apunta a que la Nintendo Switch 2 recibirá una revisión específica en el mercado europeo para que la batería sea más fácil de sustituir por parte del usuario.

La Nintendo Switch 2 con batería reemplazable llegará en 2027

El motivo es el Reglamento de Baterías de la Unión Europea, una norma pensada para reducir el impacto ambiental de las baterías durante todo su ciclo de vida, desde la fabricación hasta el reciclaje. Entre otras medidas, esta regulación obliga a que, a partir de esa fecha, las baterías integradas en determinados dispositivos vendidos en la Unión Europea puedan ser reemplazadas fácilmente por los usuarios durante la vida útil del producto.

Y aquí entra de lleno la Nintendo Switch 2. Al tratarse de una consola portátil, la nueva máquina de Nintendo queda dentro del tipo de productos afectados por esta normativa. Por eso, Nintendo of Europe ha actualizado su apartado de cumplimiento con directivas y regulaciones europeas para explicar que está “implementando medidas” con el objetivo de cumplir estos nuevos requisitos, preparando versiones de productos adaptadas al Reglamento.

La nueva Nintendo Switch 2 | Nintendo

Lo más interesante es que Nintendo no habla de una simple actualización interna sin forma de distinguirla. La compañía indica que, para los productos actuales cuyos números de modelo empiezan por “BEE”, las futuras versiones compatibles con la normativa tendrán números de modelo únicos y mostrarán el código adicional “OSM” en el embalaje.

Este detalle es importante porque el código “BEE” está relacionado con la Nintendo Switch 2 y también aparece asociado a otros productos de la nueva generación, como mandos y accesorios. Por ahora, la compañía no ha aclarado si los Joy-Con, el mando Pro u otros periféricos también recibirán versiones con baterías más fáciles de reemplazar, pero el texto de Nintendo habla de “productos” en plural, así que habrá que estar atentos a cómo se concreta esta adaptación.

Así que, si estabas pensando en comprar una Nintendo Switch 2, igual te vale la pena esperar unos meses para disfrutar de una mejor experiencia con la posibilidad de cambiar la batería cuando te apetezca.