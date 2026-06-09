Todos los iPhone, iPad y Mac compatibles con iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27

Apple ha presentado oficialmente en las últimas horas las nuevas versiones de sus sistemas operativos, todos en la versión 27, después de que el año pasado los de Cupertino dieran el salto al 26, para alinearlo con el año actual. Ahora tenemos nuevos sistemas operativos para los iPhone, iPad o Apple Watch, y sabemos cuáles son los dispositivos compatibles con estas nuevas versiones. Vamos a repasar todos los dispositivos compatibles, de tal forma que tengas la certeza de que lo serán con los tuyos.

iOS 27

El nuevo sistema operativo para los iPhone estará disponible para un gran número de dispositivos, incluso los iPhone 11 podrán actualizarse según los listados de Apple:

iPhone 17: iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17e.

iPhone 16: iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 16e.

iPhone 15: iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15.

iPhone 14: iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14.

iPhone 13: iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini.

iPhone 12: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini.

iPhone 11: iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11.

iPhone SE: (2.ª generación y posteriores).

iPadOS 27

El sistema operativo para las tabletas de Apple también tendrá una amplia compatibilidad con un gran número de dispositivos. Concretamente con estos:

iPad Pro: Modelos con M4 y posteriores, 12.9 pulgadas (4.ª generación y posteriores), y 11 pulgadas (2.ª generación y posteriores).

iPad Air: 13 pulgadas (M2 y posteriores), 11 pulgadas (M2, M3 y M4), y 11 pulgadas (4.ª generación y posteriores).

iPad: Modelo con chip A16 y modelos base (9.ª generación y posteriores).

iPad mini: Modelo con chip A17 Pro y modelos base (6.ª generación y posteriores).

macOS 27

Esta nueva versión tendrá el nombre de Golden Gate, y rememorará la época del amor libre californiano, las largas melenas y las densas humaredas. Y será compatible con estos dispositivos:

MacBook Neo: (2026).

MacBook Air: con Apple Silicon (2020 y posteriores).

MacBook Pro: con Apple Silicon (2020 y posteriores).

iMac: con Apple Silicon (2021 y posteriores).

Mac mini: con Apple Silicon (2020 y posteriores).

Mac Studio: (2022 y posteriores).

Mac Pro: con Apple Silicon (2023).

La IA de Siri lo va a inundar todo

Apple ha utilizado este WWDC 2026 para relanzar el Siri que nos prometió, pero que nunca llegó a los dispositivos. Ahora sí, de la mano de Google, que aporta el núcleo de Gemini para el asistente de voz, Siri AI será el pivote alrededor del que giren todos los sistemas operativos de Apple. De momento, todos están en fase previa, de beta, pero es de esperar que para el mes de septiembre, con el lanzamiento de los iPhone 18, se liberen en su versión estable.