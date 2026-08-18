Aspiradores que limpian más allá que tu robot inteligente

Los robots de limpieza se han convertido en nuestro mayor aliado para mantener la casa limpia. Aspirar y fregar son algunas de las habilidades con las que cuentan aunque, hay lugares de difícil acceso a los que no pueden llegar. Para completar la tarea podemos echar mano de un aspirador de mano.

El compañero ideal de tu robot de limpieza

En los último años los robots de limpieza han sufrido una auténtica revolución, con la integración de sistemas de navegación LiDAR, son capaces de recrear digitalmente nuestra casa y recorrerla evitando todo tipo de obstáculos, con una presión milimétrica sin chocar con los muebles y sin enredarse en los cables. Incluso son capaces de sortear escalones o esconder sus torres para pasar por debajo de los muebles más bajos. Incluso con todas estas novedades de diseño y la aplicación de la inteligencia artificial, todavía quedan algunas zonas inaccesibles.

Para llegar donde aun no llegan los robots de limpieza debemos buscar un aliado en los aspiradores de mano o tipo escoba, ideales para limpiar en altura o llegar a los rincones a los que no llega el robot. Si estás buscando un aspirador para completar tu ecosistema de limpieza, estos son algunos ejemplos de lo que puedes encontrar en el mercado.

Dreame R20 | Dreame

Comenzamos con el Dreame R20 SE-A, un modelos que destaca tanto por su potencia de succión como por su tecnología. Ideal para limpiezas puntuales ya que se cuenta con un rendimiento de limpieza de alta gama. Cuenta con tecnología de iluminación en el cabezal, con lo que podemos ver el polvo acumulado en las superficies y realizar una limpieza mucho más precisa. Con una gran potencia de succión y accesorios versátiles, con los que podemos realizar la limpieza a fondo desde los asientos del coche, espacios estrechos o realizar una limpieza a fondo de cortinas y tapicerías.

Levoit LVAC-200 | Levoit

Por otro lado, tenemos el Levoit LVAC 200, un aspirador ligero y fácil de manejar, ya que cuenta con un diseño ergonómico que permite moverlo sin esfuerzo. Cabe destacar su rodillo antienredos, muy útil sobre todo si tenemos mascotas en casa. Fácil de guardar ya que cuenta con un aplique con el que podemos colgarlo, lo que facilita la tarea no solo de limpieza, también la de guardarlo en cuestión de segundos tras sacarlo para usarlo en un rincón difícil o sobre un mueble. una versatilidad que le otorgan sus múltiples accesorios que incluye.

Fáciles de usar y de mantener, ya que ambos cuentan con depósitos que podemos vaciar y limpiar en cuestión de segundos, para que estén siempre listos para su uso en cualquier momento. Dos claros ejemplos con los atender a los pequeños detalles y mantener la suciedad a raya, tras el trabajo pesado de nuestros robots de limpieza.