Carga tu iPhone con energía solar gracias a esta funda compatible con MagSafe

A la hora de cargar nuestros teléfonos, buscamos dos cosas, que no tengamos que depender de tener un enchufe de corriente cerca, y que hacerlo no altere nuestro día a día con el smartphone. Y esto es algo que Magsafe consigue con creces, ya que muchas fundas compatibles con este estándar integran baterías que se adhieren a la parte trasera del teléfono, que lo cargan mientras lo usamos casi con total normalidad. Y en el caso de este nuevo dispositivo, hablamos de una batería que se puede recargar con energía solar, lo que la hace aún más versátil.

Así es Panak, la batería solar para tu iPhone y otros dispositivos

La verdad es que el diseño de esta batería es realmente llamativo, y sobre todo práctico. Ya que se adhiere a la parte trasera de nuestro iPhone gracias a la tecnología magnética de Magsafe. Y una vez que lo hace, comienza a cargarlo sin necesidad de cables. Lo mejor es que cuenta con un pequeño panel solar, que recarga el teléfono, o mejor dicho, la batería con la que cuenta, mediante los rayos solares. Por tanto podemos estar hablando por teléfono a la vez que se recarga con la luz del sol.

Pero hay mucho más, porque su interesante diseño permite usarlo también como base de carga. En este caso, la celda solar se convierte en base para el cargador Magsafe. Así, podemos apoyar el teléfono para que se cargue como si se encontrara en un stand. O incluso cargar otros dispositivos como un Apple Watch o unos AirPods cómodamente, mientras lo usamos como cargador de escritorio mientras trabajamos.

Esta batería cuenta con una gran capacidad de 10000 mAh, que nos permite cargar más de una vez el iPhone. Esta tiene un puerto de conexión USB tipo C, que además es compatible con carga rápida de 45W. Con ella podemos cargar incluso un ordenador portátil, por lo que es bastante potente. La carga inalámbrica de esta batería permite cargar sin cables otros dispositivos con una potencia de 20W, es básicamente la potencia con la que se cargará el iPhone cuando tengamos la batería adherida magnéticamente al teléfono.

Esta batería Panak también sirve de cartera, ya que cuenta con un espacio en su parte interior donde podemos guardar hasta 5 tarjetas bancarias. También ofrece protección RFID; lo que evita que los hackers puedan hacer cargos indeseados a nuestras tarjetas bancarias con solo acercar un datáfono. Es un conjunto de batería que además es resistente a los golpes, el agua y el polvo, por lo que puede aguantar nuestro ritmo sin mayor problema.

Así que tenemos varios dispositivos en uno con este nuevo Panak, que ha llegado a Indiegogo para obtener financiación de cara a su lanzamiento. Es un dispositivo que ya ha conseguido su objetivo de financiación con creces. Y todavía podemos comprarlo en su página dentro de la plataforma. El precio de partida de esta batería solar es de 42 euros, más los gastos de envío. Las primeras unidades comenzarán a enviarse el próximo mes de diciembre.