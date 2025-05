La característica que debe tener tu smartphone para duplicar su pantalla en un monitor

Ver los contenidos de nuestro móvil en una pantalla con un tamaño mayor es posible. Existen varios métodos para hacerlo, puedes hacerlo incluso sin tener conexión a Internet, con la ayuda de un cable. Aunque nuestro móvil debe cumplir algunos requisitos.

Duplica la pantalla de tu teléfono incluso sin Internet

Hacer un espejo o enviar la señal de video a otros dispositivos es algo que podemos hacer de una forma sencilla con nuestro móvil. El problema de este sistema, surge cuando no tenemos acceso a wifi ni a datos móviles. Para ello existe una solución, conectar de forma física ambos dispositivos a través de un cable, aunque para ello debemos tener algunos en cuenta algunos aspectos importantes, ya que no todos los móviles tienen esta funcionalidad.

Dispositivos como tipo dongle como el Fire Stick de Amazon o los Chromecast de Google, son ideales para la reproducción de contenidos a través del móvil. Pero tienen una limitación, que necesitamos estar conectados para proceder al envío, por lo que no podemos llevar a cabo la operación en cualquier lugar en el que nos encontremos. A diferencia de estos, y sin necesidad de hacer una gran inversión de dinero, podemos obtener el mismo resultado conectando ambos dispositivos a través de un cable, pero no uno cualquiera, debemos usar uno compatible, como te contamos a continuación

Uno de los requisitos, es que disponga de un conector USB tipo C, algo que un principio no parece un problema, ya que todos los móviles comercializados cuentan con este tipo de conexión. Aunque no todos los conectores USB-C son iguales, para que funciones estos tienen que ser compatibles con DisplayPort (DP Alt Mode) o HDMI Alt Mode.

En el caso del DisplayPort (DP Alt Mode) , la señal de vídeo nativa se transmite a través del Display port. Esto se consigue con un adaptador o cable USB-C a Display port o USB-C a HDMI. Debemos asegurarnos de que el cable es compatible, ya que los cables de carga no lo son.

Para comprobar si nuestro teléfono dispone de esta capacidad de transmisión, lo primero será revisar las especificaciones del fabricante. A través del manual de usuario o su página web, obtendremos la información necesaria. Aunque la forma más directa y práctica, es hacerlo sobre el terreno conectando un cable o adaptador mencionados anteriormente. Si es compatible, la imagen de nuestro teléfono aparecerá en el monitor. O a través de una notificación, nos invitará a hacerlo o nos pedirá permiso para ello, todo dependerá del sistema de nuestro dispositivo.

Dependiendo además del software de nuestro dispositivo tendremos la opción de reproducir el contenido con la pantalla apagada, aunque por norma general, si bloqueamos el dispositivo dejaremos de ver el contenido. Algo que debemos tener en cuenta si el tiempo de proyección va a ser largo, lo que puede afectar a la duración de la batería.