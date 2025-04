Este curioso atajo del mando de tu Chromecast te lleva rápidamente a sus ajustes

Uno de los sistemas de transmisión más populares entre los usuarios, son los Google Chromecast. Desde su lanzamiento se han vendido millones de unidades en todo el mundo. En sus versiones más modernas, las cuales cuentan con sistema operativo Android y mando a distancia, este truco te ayudará a acceder de una forma sencilla a los ajustes sin ni siquiera moverte por los diferentes menús.

Accede a los ajustes del dispositivo con este sencillo truco

Desde su llegada, los Chromecast han sufrido una transformación, es mayor avance se produce cuando Google decidió implementar Google TV en estos dispositivos. A través de la interfaz del propio dispositivo, podemos reproducir cualquier contenido multimedia, ya sea una plataforma en streaming o jugar. Simplemente con la ayuda de su mando a distancia. Acceder a los ajustes del dispositivo es algo imprescindible, ya sea para la propia configuración de la misma o bien para añadir otros dispositivos a través de Bluetooth. Por norma general, con ayuda del mando a distancia, solemos recorrer su interfaz y acceder a estos a través del icono de la rueda dentada y posteriormente pulsando la tecla central del mando, para dar al OK.

Esta es la mejor app para enviar archivos a tu Android TV desde el móvil | NVIDIA

Aunque existe una forma mucho más rápida de acceder sin ni siquiera movernos por la interfaz de la misma, simplemente pulsando una de las teclas de nuestro mando a distancia. En esta ocasión usaremos el botón marcado con la casita, para entrar de forma directa a los ajustes.

Para ello solo tenemos que mantener presionado el botón durante unos segundos hasta que en la pantalla de nuestro televisor aparezca el menú solicitado. Debemos recordar que en un principio usamos este botón para volver a la home o pantalla principal del Chromecast de una forma rápida. Saliendo de las aplicaciones sin más.

Con este truco la configuración del mismo será mucho más rápida, ya que permite realizar un cambio rápido entre los diferentes ajustes, al mismo tiempo que permite optimizar rápidamente tanto el sonido como la imagen del contenido que estamos reproduciendo en su momento. Al mismo tiempo, resulta del más útil y cómodo si queremos conectar por ejemplo cualquier dispositivo Bluetooth como mandos o auriculares.

Son muchos los ajustes a los que nos da acceso rápido este sencillo truco entre los que se encuentran algunos de los más usados como son la resolución de pantalla, los ajustes de sonido, las preferencias de bluetooth, las preferencias de nuestra cuenta y como no podía ser de otra forma la conexión Bluetooth. Algo que nos facilita sobre todo el acceso si hemos cambiado de versión de dispositivo, ya que la interfaz puede cambiar ligeramente. Pero este no es el único atajo que podemos encontrar en el mando a distancia, por lo que no está de más explorar las diferentes opciones. Además, podemos personalizar algunas de las funciones del mando desde la propia configuración del mismo, lo que nos lleva a ser mucho más eficientes a la hora de gestionar nuestras necesidades.