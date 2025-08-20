Gemini ahora puede leer en voz alta tus documentos de Google

El avance de la IA es imparable, y sobre todo lo notamos en aplicaciones que usamos cotidianamente en el día a día, donde cada vez nos ofrece más y mejores opciones de uso. Es el caso de la última funcionalidad que hemos conocido, y que nos permite hacer algo que nos puede ahorrar mucho tiempo en un determinado momento. Y es que a partir de ahora será posible conocer el contenido de un documento de una manera diferente, y seguramente más práctica según en qué situaciones.

Trascripción en tiempo real

La nueva funcionalidad está llegando a los primeros usuarios, y es realmente útil a la hora de darle diferentes salidas al documento, no solo como elemento de lectura. Ya que con esta nueva herramienta es posible convertir a la aplicación en un narrador de los documentos que abrimos, o que hemos escrito dentro de ella. En este caso, la nueva funcionalidad se ubica dentro del menú de herramientas.

Se encuentra dentro del desplegable entre las funciones de Escribir por voz y Gemini. Ahora, cuando tengamos la función activada, veremos una nueva opción llamada Audio. Dejándola pulsada se abrirá otro desplegable a su derecha donde podemos pulsar sobre Escuchar en esta pestaña. Una vez pulsado, comenzaremos a escuchar el documento en forma de narración por parte de la IA.

Lo puede hacer además con diferentes voces, que además no son las que te esperas, sino naturales y nada robóticas. Estas tienen diferentes tintes sonoros, como los que corresponden a un Narrador, Educador, Maestro, Persuasivo, Explicativo, Coach o Motivador. No obstante, podremos añadir libremente a cada documento que creemos un botón flotante para poder reproducir el texto que hemos escrito, de tal forma que facilitemos a las personas con las que lo compartimos la posibilidad de escuchar completamente el documento.

Se puede hacer pulsando sobre la función del menú Insertar, Botones de Audio, y Escuchar en Pestaña. La razón por la que a pesar de contar con la suscripción Pro de Gemini no tengo acceso a esta nueva función es sencilla, ya que de momento solo está disponible en inglés. Y además de esto, es una función exclusiva de la versión online, por lo que de momento parece que tampoco está disponible en la versión móvil, aunque tengamos el sistema configurado en idioma inglés.

No obstante, parece que el despliegue de la función ha comenzado ahora y se extenderá durante los próximos días. Además, serán tanto los usuarios de la versión Pro de la IA de Google y Ultra los que tendrán acceso a esta nueva funcionalidad. Adicionalmente, por supuesto, de todas las cuentas profesionales y educativas de Gemini. Así que mientras no se extienda al español, no tendremos opción de utilizar esta interesante y potente funcionalidad.