HMD tiene un nuevo smartphone barato a la vuelta de la esquina

La firma detrás de los móviles clásicos de Nokia, y que parece que en cuestión de meses perderá la licencia de esos teléfonos, ha venido reinventándose en los últimos meses para darle más peso a la marca HMD, nacida de HMD Global y como decimos firma detrás de estas licencias. Y lo está haciendo con el lanzamiento de nuevos smartphones, que buscan asentarse en el mercado más accesible, después de dejar hace ya más de un lustro, de fabricar móviles de alta gama, llegaron a lanzar un Nokia con seis cámaras traseras, nada menos. Ahora la marca afianza su oferta de gama media con un nuevo teléfono que está a punto de lanzarse, podría ser cuestión de horas o días.

Así será el nuevo HMD Vibe2

Hablamos de un teléfono bastante básico, con un procesador bastante humilde, como es el Unisoc T606, un chip que proporciona conectividad 4G. A este acompañarán una memoria interna de 256 GB que es ampliable mediante tarjetas microSD. Un teléfono que llegará con una pantalla de tecnología LCD, que ofrecerá una gran diagonal de 6,75 pulgadas, con resolución HD+, por lo que presumirá de un tamaño bastante voluptuoso.

Además, esta pantalla ofrecerá una tasa de refresco más elevada, de 90 Hz. A nivel de cámara, tampoco podemos esperar unas prestaciones muy solventes, ya que cuenta con dos sensores traseros. Uno de 50 megapíxeles, que viene acompañado de dos lentes auxiliares, parece que profundidad, de una resolución inferior al pixel. Delante, la cámara para hacer selfies es de 5 megapíxeles, también bastante justa.

En lo referente a la batería, esta contará con una capacidad de 5000 mAh, algo estándar, y una potencia de carga que dudamos que se pueda denominar como rápida, ya que tan solo es de 10 W. Llegará con un lector de huellas integrado en el botón de encendido, así como Android 15 como sistema operativo, así como un conector minijack de 3.5 mm para conectar unos auriculares. Llegaría en color Titanio y Gris oscuro. Un móvil que ofrece un diseño sobrio pero muy atractivo. El terminal además se ha dejado ver en una tienda australiana con un precio de 175 euros al cambio.

Todo esto se ha conocido por el listado de este teléfono en la base de datos EPREL, que mide la eficiencia energética de los dispositivos. Aunque hay otros modelos de HMD que también se han filtrado en los últimos días en las mismas certificaciones, avanzando algunas de sus características. Esto indica, por otro lado, que su lanzamiento es inminente, y podría producirse esta misma semana. Y podría hacerlo de la mano de los HMD Fuse, Pulse2 y Pulse2 Pro.