Blink presenta sus primeros timbres inteligentes con resolución 2K

Cada vez son más comunes en nuestros hogares, los timbres inteligentes. Aunque pueden generar cierta polémica según donde se coloquen, la realidad es que son una herramienta extremadamente útil para muchas personas. Ya que nos permiten responder a quienes llaman a nuestro hogar aunque nos encontremos a cientos de kilómetros. Ahora Blink acaba de lanzar nuevos timbres inteligentes, que por primera vez estrenan una resolución elevada 2K, algo que vamos a notar y mucho en el día a día.

Precio y disponibilidad

Son unos timbres muy accesibles, ya que el modelo con cable tiene un precio en España de tan solo 49,99 euros. Mientras que el modelo con batería llega con un precio de 69,99 euros, aunque por diez euros más con el módulo Sync incluido.

Blink Wired Doorbell 2K+ | Blink

Nuevos timbres con y sin cables

Por un lado llega el nuevo Blink Wired Doorbell 2K+ con cable, que es el primero que lanza la marca en este formato cableado. Nos ofrece una mayor calidad de imagen. Con una resolución de video 2K más nítida que mejora drásticamente el nivel de detalle visual capturado frente a la puerta.

Mejora el rendimiento en distintas situaciones, gracias al rango dinámico mejorado que garantiza capturas de video detalladas y más claras, ya sea en condiciones de iluminación sumamente brillantes o en situaciones visuales desafiantes. Gracias a su modalidad de cable, la alimentación es ininterrumpida. Ha sido diseñado específicamente para hogares que ya poseen cableado de timbre tradicional.

Por lo que le permite contar con energía constante y un rendimiento optimizado sin la preocupación de tener que recargar o cambiar baterías, y por supuesto, aprovechar la actual instalación de nuestro timbre. Pero también tenemos el nuevo Blink Battery Doorbell 2K+, que es la versión con batería que no necesita de cables para funcionar, y que para muchos es más sencillo de instalar.

Además de contar con la misma resolución 2K y el rango dinámico para entornos de alta o baja iluminación, este modelo ofrece un campo de visión de pies a cabeza, algo perfecto para poder comprobar si hay paquetes en la puerta de casa. Dos timbres que nos ofrecen además nuevas alertas inteligentes y descripciones de vídeo gracias a la inteligencia artificial.

Los resúmenes por Inteligencia Artificial en lugar de recibir una simple alerta genérica que indica movimiento, podemos recibir un resumen muy descriptivo de lo que ocurre exactamente frente a la puerta. Eso sí, de momento estas funciones basadas en IA por ahora están disponibles en Estados Unidos, mediante los planes de suscripción Blink AI Basic o Blink AI Plus.

Desde la aplicación de Blink, los usuarios pueden gestionar fácilmente los dispositivos, configurar y recibir las alertas, y ver las transmisiones de video en vivo, que es al fin y al cabo el principal uso que hacemos de estos dispositivos.