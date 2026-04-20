Con esta herramienta tienes un ChatGPT exclusivo para tus archivos

Una de las grandes ventajas que nos ofrece el uso de la inteligencia artificial, es el procesar grandes volúmenes de información. Para ello han ido surgiendo web y herramientas como de la que te hablaré a continuación, que nos permite interactuar con nuestros propios archivos.

Así funciona Humata AI

Son muchos los profesionales que manejan un gran volumen de documentos y estos además con muchas páginas. Su lectura, análisis y comprensión, además de tedioso puede resultar prácticamente imposible. Es por ello que cada vez es más habitual recurrir a la tecnología para buscar soluciones, con las que conseguir una mayor eficiencia y un ahorro de tiempo considerable. Se trata de Humata Ai, una herramienta de inteligencia artificial generativa diseñada de forma innovadora como un asistente personal, la cual permite gestionar grandes volúmenes de información de nuestros propios documentos. Similar a Chat GPT, pero que no recopila información de otras fuentes externas, sino que se centra en el contenido que le proporcionamos.

Asi es Humata | humanta

De manera que solo tenemos que subir los documentos a su página web en formato PDF y el se encarga de realizar el trabajo de análisis. Procesando documentos técnicos en cuestión de segundos, ya sea realizando resúmenes, extrayendo la información más relevante, comparando documentos o buscando respuestas específicas a nuestras preguntas.

A diferencia de otras plataformas, podemos hacer uso de esta de forma ilimitada, siempre y cuando contemos con una suscripción, podremos subir todos los documentos que sean necesarios y pedirle cambios o resúmenes más cortos si no estamos satisfechos con las respuestas. Además de los planes de pago cuenta con una versión gratuita con la que podemos procesar archivos con un límite de 60 páginas

Algo por lo que destaca principalmente es por la transparencia, ya que podremos identificar fácilmente de donde proviene la información, todas y cada una de las respuestas se enlazan a los archivos originales. Así como la privacidad de los documentos a que permite subirla a una nube privada, donde podemos organizar la información por salas separadas.

Su funcionamiento es cooperativo, pero también podemos limitar el acceso a los documentos estableciendo roles y privilegios dentro de los equipos de trabajo. Además, todos los documentos son cifrados para proteger su contenido en todo momento y que nadie pueda tener acceso a este.

Una solución empresarial con la que mejorar la eficiencia que se adapta a las necesidades de todos y cada uno de los usuarios. Con la que ya no será necesario, pasarnos hora y horas leyendo, tomando notas o subrayando miles de líneas.