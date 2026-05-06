Xiaomi trabaja en un móvil enorme con una batería gigantesca

Como suele decirse, burro grande ande o no ande. Pero en este caso parece que Xiaomi está preparando un burro que va andar, y mucho, tal y como hemos conocido ahora gracias a una potente filtración sobre un futuro smartphone de Xiaomi. Parece que este contará con una pantalla más grande de lo habitual en un smartphone tradicional, y además estrenará una de las baterías más grandes que hemos visto en un móvil comercial de un primer fabricante.

La futura bestia de Xiaomi

A esta información se le puede dar toda la credibilidad, porque viene de Digital Chat Station, el filtrador con mejor reputación del mercado chino. Este acaba de afirmar que Xiaomi está preparando un móvil con una pantalla enorme, la más grande en su gama, con 7 pulgadas de diagonal. Es verdad que hay muchos terminales con 6,9 pulgadas en el mercado, pero no es nada habitual ver pantallas con diagonal de 7 pulgadas.

Pero esto no es todo, porque parece que el gran tamaño del terminal beneficiará directamente a la batería, que será más grande, y eso en tiempos de tecnología de silicio-carbono, quiere decir que contará con más capacidad aún de la habitual. Y si se hace realidad lo que acaba de asegurar el filtrador, desde luego va a ser de las más grandes. Porque además de esas 7 pulgadas, contaría con 10000 mAh de batería. Hablamos de una capacidad mayor que la del grueso de tabletas con pantallas de 11 pulgadas que hay en el mercado.

Según la filtración, la pantalla de 7 pulgadas tendría una resolución de 2K, mientras que su procesador estaría fabricado en un proceso de 3nm, lo que quiere decir que será un móvil potente, con un procesador muy moderno, pero que no pertenece a la gama alta que podamos esperar a finales de este año o comienzos del siguiente.

El nuevo terminal contaría también con un marco de metal, así como un lector de huellas ultrasónico en la pantalla. Además será resistente al agua y al polvo en su máxima graduación, ya que cuenta con la certificación IP68 e IP69. Sobre cuándo llegaría al mercado, espera que pueda debutar a finales de este año. Por tanto, llegaría después de los Xiaomi 18, que lo normal es que se presenten el próximo mes de septiembre.

No creemos que se trate de un tope de gama de Xiaomi, pero sí de un gama media premium, o uno de esos gama alta a secas que tienen procesadores y baterías potentes, pero con una cámara de fotos más de andar por casa. Según Android Headlines, todo apunta a que estamos ante el Redmi K100 Pro Max, el móvil más avanzado de la firma de dispositivos asequibles de Xiaomi.

Y de ser así, será exactamente lo que decimos, una bestia en todos los sentidos, menos en el de la fotografía, área donde Xiaomi solo quiere que brillen sus propios móviles con cámaras Leica. Veremos qué es lo que llega finalmente, pero promete mucho desde luego.