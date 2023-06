Beats Studio Pro, así serán los nuevos auriculares de diadema de Apple

La firma Beats es conocida por ser el alter ego de Apple en lo que a auriculares se refiere. La empresa es propiedad de los de Tim Cook, y nos ofrece la misma tecnología que en los dispositivos de Apple, pero con un aspecto más desenfadado. Ahora hemos conocido una alternativa perfecta a los AirPods Max por parte de esta firma, se trata de los Beats Studio Pro, que, aunque no se han presentado aún, sí que se han dejado ver con prácticamente todas sus características.

Auriculares con audio espacial

Lo de los auriculares de diadema no es ni mucho menos una inspiración de Beats en los AirPods Max, ya que, si hay un fabricante que ha devuelto a la popularidad a este formato, mucho antes que Apple, ha sido Beats. Y sigue con su legado gracias a un nuevo modelo del que ahora conocemos todos los detalles, o al menos gran parte. Lo primero que apreciamos es que se trata de unos auriculares de diadema que en cuanto a diseño son muy similares a otros lanzados de este formato por la marca, por lo que aquí hay pocas sorpresas.

Eso sí, en el interior notamos desde ya la innovación que Apple ha introducido en sus otros auriculares, en los AirPods. Y es que estos van a disfrutar del manido sonido espacial de Apple, que no es otra cosa que el sonido Dolby Atmos, que nos permite disfrutar de un audio extremadamente envolvente donde nosotros somos el centro de toda la acción. De hecho, la fuente asegura que contarán con sensores para hacer seguimiento de la posición de nuestra cabeza, con el objetivo de que el sonido se adapte a ella.

Esta es una tecnología que se estrena en Beats, ya que hasta ahora Apple solo la ha implementado en los AirPods Pro, Max y el modelo estándar. Además, tendrá un sonido espectacular, gracias a dos drivers de 40mm, con los que podremos disfrutar de sonido cristalino incluso con un alto volumen. Contarán con cancelación activa de ruido, una función que ya es imprescindible en cualquier auricular de alta gama que se preste. Habrá un botón lateral para activar el modo transparencia, que permite escuchar lo que nos rodea en un momento dado.

Una cancelación de ruido que puede analizar el ruido a nuestro alrededor y en tiempo real, y por tanto se adapta en todo momento al ruido que realmente nos rodea, y no se trata de un ajuste de cancelación lineal. Las llamadas también serán mejores con estos auriculares, al estrenar una nueva serie de micrófonos que pueden mejorar la calidad del sonido respecto de otros auriculares de Beats. Llegará con conector USB tipo C, así como un conector de minijack, para poder usarlos incluso cuando no tenemos batería.

Respecto de la batería, se espera que estos nuevos Beats nos ofrezcan hasta 40 horas de duración incluso con la cancelación activa de ruido encendida. También presumirá de carga rápida, con 4 horas de autonomía tras solo 10 minutos de carga. Por tanto, tendrán incluso más autonomía que los AirPods Max. Es de esperar que no tarden mucho en lanzarse al mercado, se especula con el 19 de julio.