Beats Studio Buds+: una imagen desvela su sorprendnete versión transparente

Si hay un fabricante que ha impulsado los acabados transparentes en sus dispositivos, ese ha sido Apple. Y es que ya hace muchos años tuvo toda una línea de ordenadores de sobremesa, los míticos iMac y MacBook, con acabados transparentes de diferentes colores, que se convirtieron en todo un icono pop. Ahora parece que los de Cupertino vuelven a tomar esa senda, pero con una de sus marcas, Beats, que ahora estaría cerca de lanzar unos auriculares con este diseño transparente. Además, se han filtrado todo tipo de detalles sobre estos nuevos auriculares.

Lo primero, el precio

Uno de los datos más importantes que se han desvelado ha sido el precio de estos auriculares. Y es que estamos ante una nueva versión de estos auriculares, con un mejor rendimiento, y por eso serán ligeramente más caros que sus predecesores. Lo que ahora se ha filtrado es que su precio será de 169,95 dólares, por lo que se elevará ligeramente respecto del modelo actualmente en el mercado, aunque se entiende que es algo totalmente justificado y que no debería importar a los potenciales usuarios.

Diseño transparente

En las últimas horas se han filtrado más imágenes de estos auriculares, y sin duda lo más llamativo ha sido una variante incolora y transparente, con el logotipo de la marca en color negro.

Aunque es transparente, no lo es totalmente como en el caso de los auriculares de Nothing, sino que el plástico es algo opaco, y por tanto no ve de forma tan explicita todo lo que tenemos en el interior. Por lo que puede ser uno de sus principales argumentos de venta, la disponibilidad de una versión con un acabado que podemos describir como retro, porque nos recuerda a muchos dispositivos que lo usaron a finales de los noventa y con el cambio de siglo.

Más características

Estos nuevos auriculares contarían con una cancelación de ruido más potente que la del modelo estándar, y es ahí donde residiría una de sus principales mejoras. Prácticamente la potencia de esta cancelación de ruido sería del doble, así como la calidad del sonido, más transparente aún que el modelo actual. También se esperan mejoras en otro aspecto clave, como es la autonomía, que aumentará hasta las 36 horas, lo que supone un aumento de un tercio respecto de la actual autonomía de 24 horas.

Este modelo no tendrá carga inalámbrica, y para llenar la batería necesitaremos un conector USB tipo C, que es la mejor elección para mantener un precio bastante ajustado, tal y como han podido comprobar la fuente que lo ha filtrado. Por tanto, estaremos ante una variante mejorada de los Studio Buds, pero con un precio bastante asequible aún, sin tenemos en cuenta que los AirPods originales son más caros y no cuentan tan siquiera con esa cancelación de ruido.

Se espera que sean presentados en cuestión de días o semanas como mucho, por lo que ya los tenemos a la vuelta de la esquina, y van a ser sin duda una de las mejores alternativas a los AirPods.