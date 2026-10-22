CANCELACIÓN DE RUIDO EXTREMA
Los auriculares Vivo Buds Ultra llegan a España con sonido Hi-Fi
Vivo lanza en nuestro país sus auriculares más potentes, con una cancelación de ruido que puede reducir el 99,9% de lo que nos distrae en nuestra vida cotidiana.
Publicidad
Vivo ha lanzado en España uno de sus auriculares más avanzados. Estos llegan con una cancelación de ruido mejorada y, sobre todo, un sonido de calidad, que nos ofrece un perfil de Alta Fidelidad con unos componentes de altísimo nivel. Vamos a conocer los detalles y, por supuesto, el precio con el que llega a nuestro país para acompañar a los potentes Vivo X3000 de alta gama.
Precio y disponibilidad
Los Vivo Buds Ultra llegan a España con un precio de 169 euros, estando disponibles en dos colores, negro y blanco. Cuentan con envío gratis, por lo que podemos tenerlos en casa rápidamente sin gastos adicionales.
Ficha técnica de los Vivo Buds Ultra
La verdad es que no son unos auriculares que destaquen por un diseño muy llamativo o extravagante, en este aspecto son realmente conservadores. Pero sin duda alguna, por lo que destacan es por su potente cancelación de ruido. Esta funciona gracias a cuatro micrófonos, y es capaz de reducir el ruido en 60 dB, siendo una de las más potentes del mercado, garantizando un absoluto silencio mientras escuchamos nuestros contenidos favoritos.
De hecho, desde Vivo aseguran que puede reducir el 99,9% de los sonidos cotidianos que nos rodean. La profundidad promedio de esta cancelación de ruido es de 28 dB, mientras que el ancho de banda de esta cancelación de ruido es de 5.500 Hz. Cuenta en total con cuatro micrófonos, como son el intraauricular, el FF, TALK y FB. Un aspecto que nos gusta especialmente de estos auriculares es su conexión multipunto.
Ya que puede mantenerse emparejado con hasta tres dispositivos simultáneamente, esto quiere decir que cada vez que los usemos con estos tres gadgets, no tendremos que volver a emparejarlos. Por ejemplo, el smartphone, una tableta o un ordenador portátil. El audio de calidad lo aporta un chip DAC Hi-Fi independiente, con un rango dinámico de 133 dB, desarrollado por Cirrus Logic, que suele ser sinónimo de buen sonido allá donde trabaja con audio.
En términos de autonomía, nos ofrecen una resistencia notable con una simple carga. Porque pueden permanecer encendidos hasta 11 horas con la batería de los auriculares, y si se utiliza la del estuche, crece hasta las 50 horas. Además, nos ofrece carga inalámbrica, por lo que podemos apoyarlo sobre uno de los móviles de Vivo con carga inversa y comprobar cómo se carga rápidamente. Tanto es así que estos auriculares pueden disfrutar de hasta 2 horas de reproducción con una carga de solo 5 minutos.
Y un detalle que nos ha parecido bastante curioso y llamativo. Ya que estos auriculares permiten personalizar la ventana emergente de emparejamiento que salta en nuestro móvil cuando se conectan. Esta, que normalmente nos muestra la batería restante, se puede personalizar con diferentes mascotas y colores personalizados, lo que nos brinda un plus personal.
Publicidad