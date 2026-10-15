El Vivo X500E desvela sus principales características antes de presentarse

La firma china Vivo, que se encuentra en un momento especialmente dulce, sigue lanzando nuevas variantes de su gran tope de gama, el Vivo X500. En este caso, es su variante X500E la que se ha filtrado gracias a un método bastante habitual cuando hablamos de móviles Android, como es la consola de Google Play. Ahí el teléfono ha mostrado sus principales características e incluso parte de su diseño.

Esto es lo que ha mostrado en la consola de Google Play

El inminente Vivo X500E ya se dejó ver en el sitio web de Bluetooth SIG, que es otro de los lugares habituales donde los smartphones se dejan ver con algunos detalles, para ahora verse en la consola de Google. Ahí hemos podido ver su frontal, con ese orificio para la cámara en la parte superior, y unos biseles de pantalla bastante delgados para lo que suele ser habitual en este tipo de dispositivos.

En esta consola de Google, el teléfono de Vivo se muestra con una pantalla plana con resolución elevada de 2750 x 1260 píxeles, eso sí, no sabemos cuál es el tamaño de la pantalla, ya que no se detalla en ningún momento la diagonal exacta que tiene. Junto a estos datos, ha revelado que cuenta con un procesador de Qualcomm, el SM7750, que no es otro que el Snapdragon 7 Gen 4.

Por tanto, es un cierto retroceso respecto del MediaTek Dimensity 9500 que se había rumoreado para este modelo de Vivo. No obstante, no hay que descartar que este teléfono llegue al mercado con chips diferentes dependiendo de la región donde se lance. Si nos atenemos a lo que se ha filtrado sobre él previamente y no solo sobre la información mostrada en sitios oficiales, podríamos esperar una pantalla de 6,59 pulgadas.

Así como una cámara principal de 50 megapíxeles acompañada de un sensor telefoto de periscopio con una resolución de 64 megapíxeles. La batería será uno de sus grandes puntos fuertes, ya que contará con una capacidad de 7500 mAh, muy por encima de la media en este tipo de móviles, como en este caso, destinado a ser un gama media premium de alto rendimiento, con un precio muy accesible en comparación con los X500 originales.

Como es lógico, el nuevo X500E debería llegar con Android 17 como sistema operativo, bajo la capa de personalización OriginOS 7 basada en ese último sistema operativo de Google. Un móvil que estaría más cerca que nunca, ya que el paso por estas certificaciones demuestra que se trata de un terminal muy cerca de comercializarse. Lo más lógico es que sea presentado en China y unas semanas después lo podamos disfrutar por fin en España.