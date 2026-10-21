Apple estaría trabajando en un HomeView más grande

La semana pasada Apple presentó una nueva generación de dispositivos inteligentes para el hogar, su apuesta más ambiciosa en los últimos años, desde luego, con hasta diez nuevos dispositivos. Y la estrella absoluta de estos lanzamientos ha sido el HomeView, la pantalla inteligente de los de Cupertino, que sin duda alguna es un dispositivo que entra por los ojos, con un diseño atractivo y una interfaz muy atractiva y funcional. Ahora conocemos que Apple podría estar desarrollando una versión más grande.

¿Qué esperamos de este futuro HomeView?

Aunque no estamos hablando de un dispositivo para todos los públicos, porque es necesario contar con otros muchos dispositivos de Apple, sin duda alguna para quienes cuentan con este requisito va a revolucionar su forma de controlar el hogar conectado. Ahora lo que conocemos es que Apple estaría planeando mejorar este producto con una nueva versión que mejorará todos esos aspectos que hasta ahora no han sido especialmente bien recibidos por la prensa y, por supuesto, los potenciales usuarios.

Una vez más, Mark Gurman ha sido el encargado de darle difusión a este rumor, recordemos que es uno de los analistas más cercanos al entorno de Apple. Y este avanza que el nuevo modelo se podría lanzar como HomeView Max, HomeView Ultra o HomeView 360, se estarían barajando estas denominaciones para este dispositivo de nuevo diseño. Las claves de esta pantalla estarán orientadas a mejorar la usabilidad del dispositivo en el día a día.

Con una pantalla más grande, que llegaría hasta las 9 pulgadas, recordemos que su competencia ofrece modelos de hasta 11 pulgadas, como Amazon, por lo que tiene sentido contar con un modelo de este tipo. Además, contaría con un brazo robótico, que a diferencia de este modelo sí se podría mover la pantalla lateralmente, básicamente con total libertad en cualquier dirección. Esto, por tanto, ofrecerá precisamente esa libertad que echan en falta muchos usuarios.

Aunque hay que decir que no hay dispositivos así en la competencia de Apple, por lo que realmente sería el primero en contar con una característica de este tipo que otorgara total libertad de movimientos a la pantalla. Según el propio Gurman, el HomeView que acaba de llegar al mercado sería ya un producto un tanto desfasado para Apple, ya que lo ha tenido guardado más de un año a la espera de que el software estuviera a la altura.

Lo que viene a decir es que Apple ya ha asumido desde hace tiempo que este producto tiene que recibir una mejora pronto, y de ahí que estén trabajando ya en ella. Por eso ahora se entendería que la pantalla contara con el chip A18 y 8 GB de memoria RAM, así como unos biseles de pantalla excesivamente gruesos. La información termina con una posible fecha de presentación de este HomeView más grande, que podría ser una realidad para el próximo año o incluso 2028.