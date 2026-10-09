Lentes progresivas 3D en cuestión de segundos, el invento español que revoluciona la óptica

Normalmente, como consumidores, no solemos reparar en los procesos que hay detrás de muchos productos que utilizamos en nuestro día a día. Y seguramente el de las lentes progresivas es uno más de esos productos que muchos no nos preocupamos por comprender, pero que necesitan de mucha tecnología para optimizar resultados y reducir tiempos de espera para poder disfrutar de este tipo de gafas. Ahora hemos conocido que una empresa española, IOT, nacida en Madrid como una spin-off de la Universidad Complutense, ha presentado Light-Form Technology, una tecnología que promete revolucionar la fabricación de este tipo de lentes.

Una transición a la digitalización de las lentes progresivas

A lo largo de varias décadas, la fabricación de lentes graduadas ha dependido de procesos mecánicos sustractivos. Esto quiere decir que los cristales se crean tallando y puliendo bloques de polímero mediante desgaste físico, un procedimiento lento, con un elevado uso de agua para refrigeración y una gran pérdida de material. Pero la nueva tecnología desarrollada por esta empresa española puede superar todos esos puntos en contra, y mejorar todo el proceso.

Porque Light-Form Technology utiliza la fotopolimerización volumétrica controlada. Que es una técnica que permite que una lente progresiva con geometrías complejas se cree de principio a fin en cuestión de segundos, en un único paso industrial y mediante la aplicación de un solo destello de luz. El proceso es tan sencillo que reduce al mínimo los tiempos de manufactura de la lente, además de aumentar la precisión al máximo, sin tener que moldearlo previamente ni tener que hacer retoques mecánicos posteriormente.

Una tecnología más sostenible

El uso de esta tecnología no solo reduce la velocidad y aumenta la precisión, sino que además es muy beneficiosa para el cuidado del planeta, y se ha desarrollado desde un claro prisma de sostenibilidad. Porque ofrece un 100% de reducción en el consumo de agua, al eliminar por completo la necesidad de lubricación y lavado en las fases de tallado y pulido.

Reduce en un 90% el consumo energético, gracias a la inmediatez de la fotopolimerización por destello lumínico frente a los ciclos prolongados de maquinado. Y también reduce un 76% la generación de residuos, al minimizar el desecho de microplásticos y virutas derivados de la erosión del material. Según José Alonso, cofundador de IOT, la tecnología demuestra que la I+D científica y la sostenibilidad ambiental pueden unirse para transformar la fabricación óptica global.

Un futuro prometedor

Esta tecnología llega en un momento que podría convertirla en esencial en el desarrollo comercial de productos que están ganando mucha popularidad en el mercado tecnológico actual, como es el de las gafas inteligentes. Y es que uno de los grandes desafíos actuales en el sector de la tecnología wearable, como las gafas inteligentes, y la realidad aumentada, es la integración de corrección visual personalizada en visores delgados y complejos sin comprometer la nitidez ni el rendimiento óptico.

Por eso esta tecnología es ideal, porque la flexibilidad geométrica y la escalabilidad del proceso 3D volumétrico de IOT facilitan la creación de lentes con formas personalizadas e integradas, abriendo la puerta a una nueva generación de dispositivos de realidad aumentada adaptados de verdad a las necesidades individuales de cada consumidor en términos ópticos.