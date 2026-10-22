Los auriculares Oppo Enco X4 se estrenan en España

Oppo ha presentado sus nuevos móviles topes de gama en nuestro país, los Find X10. Y junto a ellos se estrenan también los auriculares tope de gama de la firma china. Hablamos de los Oppo Enco X4, unos auriculares bluetooth que llegan con tecnología de última generación de cancelación de ruido basada en inteligencia artificial. Lo más avanzado de Oppo en términos de sonido que ya podemos comprar en España.

Precio y disponibilidad

Los Oppo Enco X4 están disponibles en la tienda oficial Oppo con un precio oficial de 219€, con una promoción especial de lanzamiento de 189€, con 30€ de descuento hasta el 30 de noviembre, además de un 30% de descuento para estudiantes.

Ficha técnica de los Oppo Enco X4

Estos auriculares presumen sobre todo de un sonido de calidad. Y es que, tras siete años consecutivos de colaboración tecnológica con la firma Dynaudio, Oppo ha incorporado en los Enco X4 cinco perfiles de sonido exclusivos ajustados para adaptarse a diversos géneros musicales y preferencias personales. El sistema de sonido interno se basa en una arquitectura de doble controlador de nueva generación, que combina un woofer con diafragma TRF de 11 mm para frecuencias bajas y un tweeter de diafragma planar de 6 mm para los agudos.

Oppo Enco X4 | Oppo

Además, cada controlador está respaldado por su propio DAC dedicado de alto rendimiento, procesando de manera independiente los rangos de frecuencia para maximizar la energía acústica y la precisión del sonido. Lo que los acerca más a un dispositivo de sonido Hi-Fi. Los Oppo Enco X4 son los primeros auriculares inalámbricos de la compañía compatibles con audio sin pérdida en toda la cadena mediante el códec LHDC Lossless al vincularse con los nuevos Find X10.

Estos ofrecen velocidades de transferencia de hasta 2,3 Mbps y reproducción sin pérdidas a 24 bits/48 kHz, superando las limitaciones de ancho de banda del Bluetooth convencional. Cuentan además con certificación Hi-Res Audio Wireless y soportan Audio Espacial Multi Ecosistema en dispositivos Android, iOS y Windows para crear una escena sonora tridimensional envolvente en música y películas.

Oppo Enco X4 | Oppo

Estrenan un sistema de cancelación activa de ruido alimentado por un procesador NPU de 6 nm, un sistema de triple micrófono por auricular, algoritmos de IA y almohadillas de baja presión. Logra un rendimiento de cancelación de ruido general hasta un 100% superior frente a la generación anterior. Con la tecnología ANC adaptativa en tiempo real, el Modo Adaptativo detecta el contexto urbano e industrial y ajusta automáticamente la intensidad del aislamiento y los niveles de transparencia.

En cuanto a las llamadas de voz, la función AI Clear Call combina los tres micrófonos con un sensor VPU de conducción ósea para capturar la voz del usuario con alta precisión y eliminar el ruido de fondo. Estrenan una conectividad de primera, con Bluetooth 6.1 y tecnología Smart Bluetooth y soporte para doble conexión multisistema entre dos dispositivos. Además, son los primeros auriculares de Oppo con soporte para la activación directa de Google Gemini mediante el comando de voz Hey Google.

Tienen resistencia al agua y al polvo certificada bajo el estándar IP55, los Oppo Enco X4 proporcionan hasta 13 horas de reproducción continua de música con una sola carga y hasta 53 horas totales si contamos el estuche de carga, con ANC desactivada y volumen al 50%.