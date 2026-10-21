Await lleva el concepto de fotografía analógica al extremo

Hacer fotos con cámaras analógicas es perfectamente posible hoy en día, aunque pocos, todavía quedan lugares donde revelar carretes de 35 mm o de 120 mm, relativamente de forma sencilla y a precios accesibles. Y en este terreno, siempre se ha tendido a cruzar conceptos, mezclar lo analógico con lo digital como la solución perfecta para poder disfrutar de los dos mundos. Y en esta ocasión, nos detenemos en una cámara que nos ofrece precisamente eso, una mezcla de cámara digital y el funcionamiento con carretes y revelado tradicionales.

Una cámara atractiva y muy vintage

La propuesta de esta cámara se sintetiza en el mensaje Digital Ease, Analog Soul, que es Facilidad digital, alma analógica. Y busca promover una filosofía de captura intencionada centrada en menos fotos, pero más significativas, en lugar de la acumulación compulsiva de archivos digitales, que es algo que lamentablemente nos ocurre a la mayoría de personas, que acumulamos miles de fotografías en la memoria del smartphone sin que estas tengan una traducción a algo tangible como el papel.

La clave de este planteamiento es que la Await no tiene una pantalla para ver las fotos inmediatamente después de tomarlas. En este caso, su funcionamiento se basa en un sistema de carretes digitales, porque esta cámara puede almacenar un máximo de 3 carretes de 24 exposiciones cada uno, alcanzando un límite total de 72 fotografías por sesión. Hablamos siempre de carretes virtuales, no hay que comprar carretes ni papel de ningún tipo para utilizarla.

Para visualizar las imágenes debemos esperar a completar un carrete y revelarlo digitalmente mediante la aplicación móvil Await. Al sincronizar el carrete con la app, esta aplica un filtro vintage personalizado formulado para emular la estética de la película analógica en diversos escenarios de iluminación.

Una vez reveladas, las fotos se descargan en el teléfono y la cámara vacía el carrete para liberar memoria. Por lo que se vuelven a recargar los carretes y los podemos llenar con nuestras fotografías. Y desde la propia aplicación se pueden encargar impresiones físicas en papel de alta calidad enviadas directamente al domicilio en formatos como Await (150×100 mm), 35 mm lab, Polaroid I-Type/600 e Instax.

La Await reinterpreta la estética de los juguetes tecnológicos y la electrónica de consumo de los años 90, nos recuerda mucho a aquellos dispositivos, con partes transparentes. Para personalizar su apariencia frontal, cuenta con carátulas magnéticas intercambiables en cinco colores diferentes. .

Cuenta con un botón de obturador y un botón de función para alternar el flash y activar el temporizador de 10 segundos. Detrás se sitúa un visor óptico de encuadre y una pantalla OLED informativa. Esta pantalla muestra el nivel de batería, el estado del flash, la cuenta regresiva del temporizador, los carretes restantes y las exposiciones disponibles en el carrete activo.

En cuanto a sus características técnicas, tiene un sensor CMOS Sony IMX179 de 8 megapíxeles (1/3,2") con lente de enfoque fijo de apertura f/2,0 y una distancia focal equivalente a ~26 mm. El flash Xenon utiliza un auténtico tubo de descarga de gas Xenon (en lugar de un LED), capaz de emitir ráfagas de luz intensas para reproducir la iluminación clásica de las cámaras de carrete.

Tiene Bluetooth 5.2 LE y Wi-Fi de 2,4 GHz para la transferencia de datos, junto con una batería interna de litio de 1000 mAh recargable mediante USB-C. Por último, podemos acceder a las fotografías originales sin compresión ni filtrado conectando la cámara mediante cable USB-C directamente a un ordenador o smartphone. Ya se puede comprar en Kickstarter por 84 euros al cambio, las primeras unidades se entregarán el próximo mes de diciembre de 2026.