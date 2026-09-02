Así será el millonario sueldo de John Ternus como nuevo CEO de Apple

El relevo al frente de Apple también empieza a dejar cifras importantes. La compañía ha actualizado la documentación presentada ante la SEC para detallar cuál será la compensación de John Ternus como nuevo CEO de Apple, además de las condiciones económicas de Tim Cook en su nueva etapa como presidente ejecutivo. Como seguramente sabrás, desde el 1 de septiembre, John Ternus ha recogido el testigo de Tim Cook para seguir dirigiendo a Apple.

Y, como podrás comprobar en este enlace, para el año fiscal 2027, John Ternus tendrá una compensación objetivo de 58 millones de dólares, por encima de los 47 millones de dólares previstos para Tim Cook. Eso sí, buena parte de estas cantidades dependerá de las acciones de Apple y de la evolución de la compañía en bolsa.

John Ternus tendrá un salario de 3 millones de dólares

Según la documentación presentada por Apple, John Ternus contará con un salario base de 3 millones de dólares durante el ejercicio fiscal 2027. A esta cantidad habrá que sumar un paquete anual de acciones valorado inicialmente en otros 55 millones de dólares. Eso deja una compensación objetivo de 58 millones de dólares, aunque no significa necesariamente que el nuevo CEO de Apple vaya a recibir directamente esta cantidad en efectivo.

Una cuarta parte de las acciones concedidas a Ternus estará vinculada al tiempo que permanezca en la compañía y se irá consolidando semestralmente durante un periodo de cuatro años. El 75 % restante dependerá del rendimiento de Apple en bolsa. En concreto, la cantidad final estará relacionada con el retorno total para los accionistas de Apple en comparación con otras empresas que forman parte del índice S&P 500.

El logotipo de Apple en una keynote | Apple

Un sistema que Apple lleva utilizando desde hace años y que permite que una gran parte de los ingresos de sus máximos responsables está directamente ligada al comportamiento de la compañía. Para el ejercicio fiscal 2026, Apple también ha concedido a Ternus un paquete proporcional de acciones restringidas con un valor objetivo de 2,5 millones de dólares. Así que el cambio es bastante notable ahora que ha ascendido a CEO de la compañía.

Y ojo, que la salida de Tim Cook del puesto de CEO tampoco supone su marcha de Apple. Tim Cook pasa a ocupar el cargo de presidente ejecutivo y continuará teniendo una presencia muy importante dentro de la compañía. Su salario base será de 2 millones de dólares durante el ejercicio fiscal 2027, al que habrá que añadir una concesión de acciones con un valor objetivo de 45 millones de dólares. La mitad de estas acciones estarán vinculadas al tiempo y se consolidarán durante cuatro años. El otro 50 % dependerá del rendimiento de las acciones de Apple.

Además, la documentación establece una condición interesante para una posible retirada de Tim Cook. Si decide jubilarse después de cumplirse el primer aniversario de la concesión de estas acciones, conservará el derecho a recibirlas, pero tendrá que esperar hasta las fechas de consolidación previstas originalmente para disponer de ellas. De esta forma, Apple mantiene importantes incentivos económicos para que Tim Cook siga ligado a la compañía durante esta nueva etapa de transición.

Por último, destacar que estos sueldazos podrían aumentar, ya que si se superan las expectativas de rendimiento la renumeración será mayor. En resumen, un cargo de muchísima responsabilidad, pero que está sumamente bien pagado.