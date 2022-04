Así puedes hacer que el mando de tu Android TV abra la aplicación que tú quieras

Android TV se ha convertido en el sistema operativo para televisores inteligentes más utilizado a nivel mundial. Si bien es cierto que Samsung domina las ventas de Smart TV, y usa Tizen como sistema operativo, otras marca como Sony o Philips apuestan por el ecosistema de Google para dar vida a sus televisores.

Y razones no les faltan a estos fabricantes para apostar por Android TV en vez de otras alternativas. Para empezar, Google no para de lanzar actualizaciones con las que mejorar su sistema operativo. Por ejemplo, dentro de muy poco llegará Android TV 12, que incorpora soporte 4K para la interfaz y tasa de refresco dinámica.

Otro de los grandes motivos por los que Android TV arrasa como ecosistema para Smart TV tiene que ver con la gran cantidad de juegos y aplicaciones disponibles en Google Play, para que puedas sacarle el máximo partido a tu televisor inteligente, ya sea convirtiéndolo en una consola retro o disfrutando de tu serie preferida de Netflix.

Button Mapper, la mejor app para tu televisor con Android TV

Chromecast con Google TV | Unplash

Una de las apps disponibles en el ecosistema de Google es Button Mapper que, como su nombre indica, es una herramienta que te va a permitir reasignar la función de un botón del mando a distancia.

Por ejemplo, muchos modelos de televisores y reproductores multimedia cuentan con botones de acceso rápido a Netflix y otras plataformas. Y lo cierto es que muchos usuarios no le dan uso a esta tecla, ya sea porque no están suscritos a los servicios VOD indicados, o porque sencillamente están acostumbrados a acceder a ellos por el método tradicional.

Independientemente de la razón que tengas para querer reasignar un botón del mando a distancia, esta app te pondrá las cosas muy fáciles. Por ejemplo, podrás cambiar el botón de Netflix para que abra otra aplicación.

Y no solo eso, ya que Button Mapper te permite asignar acciones al pulsar el botón. De esta manera, además de poder asignar una aplicación en particular, podrás hacer que, al pulsar el botón, se realice de forma automática una captura de pantalla, o se vaya al menú de inicio. Este último ejemplo es muy útil si algún botón del mando no funciona.

Por último, decir que Button Mapper es una app completamente gratuita, pero cuenta con limitaciones de uso. Teniendo en cuenta que el precio de la versión Pro no supera los 3 euros y que su funcionalidad es de lo más completa, te recomendamos pagar por esta app. Aunque, como te hemos dicho, antes prueba la versión gratuita para confirmar que es la app que necesitas.