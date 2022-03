Android TV 12 ya va camino de tu Smart TV

Los televisores con el sistema operativo Android se están haciendo poco a poco con el mercado. Cada vez son más fabricantes más allá de Samsung o LG que cuentan con sus propios sistemas operativos, y como en el caso de los móviles, Android ya se encuentra en Smart TV de decenas de fabricantes en el mercado. Ahora una nueva versión de este sistema está camino de nuestros televisores, por lo que dentro de poco vamos a poder disfrutar de él si es compatible, que eso ya es otra historia, porque como en los móviles, pocas son las TV que se suelen actualizar con nuevas versiones del sistema operativo, veamos cuándo se extenderá Android TV 12.

Llegada inminente

Eso es lo que ha asegurado uno de los integrantes de Google, que ha dicho que Android TV 12, la nueva versión del sistema operativo para Smart TV, estará disponible a principios de 2022, lo que básicamente nos lleva a estos próximos días, ya que más allá del mes de marzo o abril no sabemos s¡ podemos considerarlo como el comienzo del año. Sea como fuere, esto quiere decir que muchas de las Smart TV que vayan llegando al mercado en las próximas semanas o meses lo harán con esta nueva versión del sistema operativo. Pero de momento, al no haber lanzamiento oficial del sistema, tan siquiera los fabricantes han podido hacer algún calendario de estos lanzamientos, si es que tan siquiera existe.

Cómo instalar apps desde tu móvil en una Smart TV con Android TV | Photo-by-Kam-Idris-on-Unsplash

Porque en el caso de los televisores hay aún menos información que con la actualización de nuestros teléfonos o tabletas. Nadie sabe exactamente cuándo debería llegar la nueva versión del sistema operativo en su Smart TV, o tan siquiera si lo llegará a hacer en algún momento. Y es que, aunque debería ser como en los móviles, al menos dos años de actualizaciones de sistema, la realidad es que muchos televisores se quedan tal cual llegaron al mercado, con el mismo sistema operativo. Un sistema operativo, Android TV, que cuenta cada vez con más aceptación en el mercado, ya que es una extensión del sistema operativo que tenemos en nuestros móviles, basado también en una cuenta de Gmail.

Android TV de Sony | Sony

Google está diferenciando más que nunca sus diferentes sistemas operativos, como es el caso de Android 12L, que es la primera versión del sistema operativo específico para tabletas que han lanzando los de Mountain View, y que hasta ahora no podíamos disfrutar en estas. Estrenará una interfaz específica para las pantallas más grandes de las tabletas. En el caso de Android TV 12 hay mucho margen de mejora, ya que es un sistema operativo que, aunque es funcional para el día a día, cuenta con muchas limitaciones. Nos gustaría sobre todo una mejor integración del entorno de apps de Google, como Fotos, Maps o Gmail, que no cuentan con apps oficiales en estos televisores. Sea como fuere, antes que eso lo más importante es que las actualizaciones lleguen de forma regular a los usuarios, y que no se limiten a pocas y malas actualizaciones, como ahora.