Así puedes controlar la luz de tu garaje de forma inteligente

La luz se está poniendo por las nubes y la factura es cada vez más alta, dejarse una luz encendida sin darnos cuenta puede suponernos un incremente considerable si no nos damos cuenta. Una luz que solemos dejarnos encendida sin darnos cuenta es la luz del garaje o trastero. Si no quieres pagar de más en la factura, puedes probar este sencillo truco.

Enciende y apaga la luz del garaje al abrir y cerrar la puerta

No es la primera vez que entramos en el garaje, trastero o un cuarto que no usamos y solemos tener cerrado y salimos dejándonos la luz encendida. Transcurrido el tiempo volvemos a estar y es cuando nos damos cuenta de que no sabemos el tiempo que ha estado encendida la luz. Aunque nos parezca insignificante dependiendo del tipo de bombilla puede suponernos un gasto innecesario que hará que aumente la factura. Para evitar estos accidentes domésticos podemos usar la tecnología.

En este caso vamos a necesitar un detector de apertura de puerta, una luz o enchufe inteligente. Dependiendo del casquillo o sistema de alumbrado que tengamos en esta habitación compraremos la versión inteligente de estos. Teniendo en cuenta que debe tener conexión Wifi para poder controlarlas desde cualquier sitio. Comenzaremos encendiendo de forma automática la luz al abrir.

Creando rutinas | TecnoXplora

Con ambos dispositivos configurados y en la misma red, solo tenemos que programar una rutina. Esto lo haremos a través de al App de Alexa, de la siguiente manera.

En primer lugar, pulsa en el icono de la esquina inferior derecha de la pantalla para acceder a la configuración.

Dentro de este menú, encontramos el apartado “ rutinas ”, pulsa este para comenzar

”, pulsa este para comenzar Una vez accedemos a esta, pulsa sobre el icono “ Más ” en la esquina superior derecha para programar una nueva.

” en la esquina superior derecha para programar una nueva. Como siempre, lo primero es introducir el nombre con el que queremos identificarla. Algo así como luz garaje o apertura de puerta. Una vez lo hemos decidido, pulsa sobre “ Siguiente ” para continuar.

” para continuar. El siguiente paso es definir “ cuando ”, En esta ocasión seleccionamos hogar digital para Seleccionar el “ Detector de puerta”.

”, En esta ocasión seleccionamos hogar digital para Seleccionar el “ Y en las opciones elegimos “ abrir ” y pulsamos sobre “ continuar ”

” y pulsamos sobre “ ” Dependiendo de si la habitación en cuestión, o en este caso el garaje tiene luz natural o no, determinaremos el periodo de tiempo durante el que se ejecutará la rutina.

En el caso de no necesitar la luz a ciertas horas fijaremos por ejemplo que la luz se encendida a partir de las 21:00 h. Para ello pulsamos sobre “en cualquier momento” para configurar el horario. Lo activaremos todos los días entre las 21 y las 8:00 h del día siguiente.

para configurar el horario. Lo activaremos todos los días entre las 21 y las 8:00 h del día siguiente. En este momento, podemos definir el tiempo que queremos que se mantenga encendida la luz, “definiendo la duración” . Para ellos introduce el tiempo, el cual está expresado en horas y minutos. Hecho esto, pulsa sobre continuar.

. Para ellos introduce el tiempo, el cual está expresado en horas y minutos. Hecho esto, pulsa sobre continuar. Por último, solo nos queda definir la acción, que en este caso será encender la bombilla inteligente que hemos colocado.

Selecciona de nuevo “hogar digital”, y dentro del menú luces, elige la luz en cuestión y en esta ocasión pediremos que se encienda.

Del mismo modo, programaremos una rutina para que se apague automáticamente, al igual que hemos hecho para encenderla seguiremos los mismos pasos, pero esta vez seleccionando cerrar en el detector de puerta y apagar en el caso de la bombilla.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Cómo programar el encendido y apagado del móvil