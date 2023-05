Así puedes controlar tu Amazon Echo Show con gestos

Los usuarios de las pantallas inteligentes de Amazon están de suerte. Alexa estrena una nueva función de lo más interesante, que permite a través de una serie de gestos llevar a casa alguna función. A continuación, te contamos todo lo que puedes hacer con un simple gesto de tu mano.

Nuevos gestos para Alexa

Hasta ahora usábamos comandos de voz o tocábamos las pantallas de nuestros Echo Show para realizar algunas acciones como detener una alarma. Con esta nueva funcionalidad no tendremos que decir nada, ni siquiera tocar la pantalla. bastará con hacer un simple gesto con la mano delante de la pantalla. Estos dispositivos se distinguen del resto de los asistentes Alexa por disponer de pantalla y cámara, que hasta ahora su uso era bastante limitado. Un elemento por ahora infrautilizado al que como se ha demostrado se le puede sacar mucho más partido. Pero a partir de ahora, tiene una nueva función que le da un más sentido a su uso. Podremos ejecutar comandos con un simple movimiento de nuestra mano.

Activando los gestos en Alexa | TecnoXplora

Los nuevos gestos no se activan de forma predeterminada , si queremos hacer uso de estos tendremos que activarlos, algo que podemos hacer desde la propia pantalla, siguiendo los siguientes pasos:

, si queremos hacer uso de estos tendremos que activarlos, algo que podemos hacer desde la propia pantalla, siguiendo los siguientes pasos: Toca la pantalla y desliza el dedo desde la parte superior para desplegar el menú de configuración.

Entre las opciones, pulsa sobre el icono de la rueda dentada o “ configuración ”

” De nuevo, desliza la pantalla hacia abajo, hasta encontrar “opciones del dispositivo”

Pulsa en esta para entrar en el nuevo menú y de nuevo deslizar la pantalla hasta “ gestos ”

” Una vez aquí, activa la opción deslizando el botón.

Una vez hemos activado los gestos, podremos descartar temporizadores y alarmas previamente programados simplemente levantando la mano y situándose con la palma frente a la cámara de los dispositivos y de este modo como por arte de magia se detendrán. Lo que nos hará sentirnos como un auténtico caballero Jedi, con el poder de controlar nuestros dispositivos a distancia sin tocarlos e incluso sin mediar palabra.

Los gestos son de gran utilidad cuando no nos encontramos lo suficientemente cerca de la pantalla para tocarla, porque tengamos las manos ocupadas o sucias y no podemos usar los comandos de voz. Y sobre todo para usuarios no verbales o con movilidad reducida adaptándose a sus necesidades, ya que solo es necesario colocarse frente a la pantalla de los dispositivos. Esta nueva y útil función está disponible tanto para los Echo show de 8 (2 generación) y 10 (3 generación), esperemos que pronto puedan estar también disponible para su pantalla más grande el Echo show 15.

Con esto se abre una nueva forma de comunicarnos con el asistente, algo que suponemos es el principio y que más adelante se incluirán nuevos gestos con los que podremos llevar a cabo otras acciones. Mientras esperamos a ver qué nos depara el futuro, comenzaremos a hacer uso de este sencillo gesto.