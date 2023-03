El sencillo método para apagar la pantalla de tu Amazon Echo Show

Las pantallas inteligentes ocupan un lugar destacado en muchos hogares. Estas se han convertido en un elemento indispensable en nuestro día a día. El uso que podemos hacer de estas es de lo más variado. Aunque en algún momento podemos necesitar apagarlas, te contamos cómo.

Apaga la pantalla del Echo Show

Como ya hemos comentado tienen un lugar destacado en nuestro hogar. A través de ellas podemos saber en todo momento, las tareas que tenemos pendientes, las próximas citas o lo que nos falta por comprar de la lista de la compra. Además de usarla como un televisor más en el que ver nuestro contenido preferido tras la incorporación de la interfaz de Fire TV, en el caso del Echo Show 15.

Sus opciones de configuración permiten configurarla de manera que cuando no la estemos usando nos muestre nuestros mejores recuerdos, o preciosas obras de arte. E incluso llegado el momento atenúe el brillo cuando se active el modo no molestar. Aunque nos podemos encontrar con situaciones en las que necesitemos apagar la pantalla. Hacerlo sin necesidad de desconectar el dispositivo y que siga funcionando, simplemente que deje de mostrar contenido. A continuación, te contamos cómo hacerlo.

Cómo añadir perfiles personales en echo show 15 | Amazon

Ya sea por la noche o porque tenemos una visita a la que no queremos mostrar las virtudes, que son muchas, de nuestra pantalla inteligente, o simplemente necesitamos que esté todo completamente a oscuras, tenemos la opción de apagar la pantalla sin desactivarla por completo. Con un simple comando de voz haremos que la pantalla de nuestro Echo Show, se vuelva negra y no muestre ningún tipo de información. Aunque el asistente seguirá activo a la espera de recibir nuevas instrucciones o cualquier programación interrumpan su letargo. Para ello solo debemos invocar al asistente de voz, ya sea con “Alexa” la palabra usada por defecto para este cometido o bien “Amazon” si hemos decidido cambiarla. Seguida del siguiente comando de voz “Apaga la pantalla”.

Así de forma instantánea la pantalla se quedará en negro, como si hubiéramos pulsado un interruptor para apagarla. Para activarla de nuevo solo tenemos que pedirle cualquier cosa que necesitemos o llegado el momento, si tenemos programada alguna acción ésta volverá a la vida. Un sencillo comando con el que nadie advertirá de que está en funcionamiento, a pesar de mostrar la pantalla apagada. De este modo también evitamos cambiar la configuración por defecto si necesitamos dejar de mostrar su contenido, por un tiempo determinado o de forma circunstancial.

Algo que también conseguimos activando el salvapantallas, pero en este caso además de no mostrar nada, también conseguimos un ahorro de energía, y en el caso de necesitar mantener un ambiente con una iluminación más baja es la única forma de conseguirlo. Un comando muy útil cuando estamos viendo una película o serie por la noche y no queremos que nada nos distraiga, ni siquiera el cambio de las imágenes del salvapantallas. Sobre todo en aquellos momentos que no creemos necesarios activar el modo no molestar, en el que no recibiremos ninguna notificación.