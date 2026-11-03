Apple podría lanzar tres nuevos iPad en la primera mitad de 2027

Hace unos días, Apple ha presentado su primer iPad Mini con pantalla OLED, un hito en la gama, que llegaba en la misma semana que el primer MacBook con pantalla táctil, Apple seguirá apostando por los iPads, y lo hará con bastante fuerza en 2027, tal y como nos avanza ahora uno de los principales analistas del mercado, que avanza varios modelos de estas tabletas para dentro de solo unos meses.

¿Qué se espera para la primera mitad de 2027?

Como no podía ser de otra forma, ha sido Mark Gurman quien ha desvelado los detalles de estos lanzamientos de Apple en su gama de tabletas. Y hay novedades para todos los gustos y sobre todo para distintos bolsillos. Los tres nuevos modelos serían la nueva generación del iPad más barato y accesible, así como una nueva generación del iPad Air con una pantalla OLED y, por último, un iPad Pro más rápido con una cámara de vapor incorporada para reducir el calor en tareas de alto rendimiento.

Según el analista, los lanzamientos se concentrarían en esa primera mitad del año, mientras que para el resto de 2027 no habría más lanzamientos que estos tres nuevos modelos, lo que, unido a lo que hemos conocido en 2026, dejaría la gama de tabletas actualizada al completo. Recordemos que actualmente el iPad más reciente es de 2025, y nos ofrece un chip A16 de Apple. Lo más lógico es que la nueva versión nos ofrezca un chip A19, que brinde más potencia y sobre todo acceso a la IA generativa de Apple con Siri AI.

Aunque los iPad Air de 11 y 13 pulgadas se lanzaron la pasada primavera, Apple les dará una nueva generación en los próximos meses. Parece que la gran mejora de esta nueva generación serán los chips M5, ya que los actuales modelos lanzados la prasada primavera llegaron con los chips M4 de Apple, por tanto, será la característica más probable que encontremos en este modelo como la más distintiva.

Los iPad Pro de 11 y 13 pulgadas tendrán más recorrido desde su última actualización a finales de 2025, ahí llegaron con el chip M5, y por tanto se espera que esta nueva versión haga lo propio con el chip M6 que ya ha comenzado a llegar a varios dispositivos de los de Cupertino. Así que no esperamos versiones especialmente revolucionarias en sus diferentes gamas, sino más bien iteraciones de trámite que se centrarían sobre todo en mejorar el rendimiento con nuevos chips de Apple.

Y, por supuesto, todos ellos mejorarán sus prestaciones para poder ejecutar la nueva IA de Siri AI con las máximas garantías posibles. Así que, si estás buscando hacerte con un nuevo iPad y no tienes especial prisa, será recomendable esperar apenas cuatro o cinco meses para disfrutar de tabletas más competentes. Estamos seguros de que el primer modelo que se lance podría llegar el próximo mes de marzo. Recordemos que la primera semana de ese mes de 2026 albergó el mayor número de lanzamientos de la compañía en los últimos años, así que no hay que descartar su llegada en esa ventana.