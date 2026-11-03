El Redmi M100 Pro es oficial con una ficha técnica un tanto familiar

La firma china ha lanzado un nuevo smartphone de gama media en su país de origen, y lo hace con una razonable relación de prestaciones y precio. Un móvil que, eso sí, mirando su ficha técnica, no nos destaca por algo en especial, pero en conjunto parece un smartphone bastante interesante. Lo más llamativo es su potente procesador MediaTek y una cámara con tres sensores, algo que hoy en día no es nada común en móviles de gama media, y que desde luego es un punto a su favor.

Ficha técnica del Redmi M100 Pro

El nuevo teléfono de Redmi, en términos de diseño, tiene un aspecto que nos recuerda a topes de gama de Xiaomi de hace dos o tres años, desde luego, es un dispositivo bastante atractivo en el exterior, con un toque premium y elegante a la vez. Este teléfono llega con una pantalla de 6,67 pulgadas con tecnología AMOLED, resolución 1.5K, que cuenta con una tasa de refresco de 120 HZ, con cristal Gorilla Glass Victus 2, e integra debajo de ese cristal un lector de huellas.

Nuevo Redmi M100 | Redmi

El procesador es bastante potente, el MediaTek Dimensity 7300, que garantiza un buen rendimiento en todas las facetas, también para jugar, y por supuesto para todo lo demás que esperamos de un teléfono solvente en el día a día. A este le acompañan hasta 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Este nuevo teléfono llega con unas cámaras bastante interesantes, con tres sensores en total.

Hay un sensor principal de 50 megapíxeles Sony LYT-600, así como un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un sensor macro de 2 megapíxeles. Delante, a la hora de hacer selfies, hay un sensor de 20 megapíxeles. La batería es un poco decepcionante, tiene una capacidad de 5500 mAh, con una potencia de carga de 45 W. Decimos que es decepcionante porque el M100 estándar tenía una capacidad de 7900 mAh.

También tenemos un puerto de infrarrojos, así como resistencia al agua y polvo IP68, conectividad NFC y, por supuesto, HyperOS 3, en este caso basado en Android 16. Es un móvil que llega en cuatro colores, como son negro, blanco, morado y verde. Y podemos ver en las imágenes una pantalla con curva lateral, que le sienta bastante bien y consolida ese aspecto premium.

El que nos recuerde a móviles más veteranos tiene sentido, ya que sería una versión remarcada del Redmi Note 14 Pro. Este modelo se ha lanzado en China con un precio de 335 euros al cambio para esa única opción de 12 GB + 256 GB. Un teléfono que sin duda llega en un momento donde quizás pueda verse un poco desfasado a nivel técnico. Veremos si tiene recorrido en Europa de nuevo con otra denominación.