Apple presenta al esperado MacBook Pro con los nuevos M5 Pro y M5 Max

Apple sigue presentando todo tipo de novedades y, junto a la llegada del MacBook Air, ahora le toca el turno a los MacBook Pro de 2026, y que estrenan nuevos procesadores M5 Pro y M5 Max.

Como te decíamos, Apple ha presentado oficialmente los nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con procesadores M5 Pro y M5 Max, una actualización que está orientada al público profesional que necesita potencia bruta, grandes capacidades de memoria y un rendimiento en inteligencia artificial a la altura.

La compañía asegura que estamos ante un salto generacional importante. Gracias a la nueva arquitectura Fusion, que combina dos chips en un único sistema en chip, los M5 Pro y M5 Max ofrecen un rendimiento hasta 4 veces superior frente a la generación anterior y hasta 8 veces más respecto a los modelos con M1 en determinados escenarios de IA.

Así son los nuevos MacBook Pro con procesadores M5 Pro y M5 Max

Igual que ha sucedido con su hermano menor, los nuevos MacBook Pro de 2026 cuentan con el mismo diseño que sus predecesores, por lo que no te encontrarás muchas sorpresas en este aspecto.

En pantalla, el MacBook Pro sigue apostando por el panel Liquid Retina XDR con opción de acabado nanotexturizado, 1.600 nits de brillo pico en HDR y hasta 1.000 nits en contenido SDR. La conectividad se actualiza con tres puertos Thunderbolt 5, HDMI compatible con resolución hasta 8K, ranura SDXC y MagSafe 3.

Pantalla del MacBook Pro de 2026 | Apple

Decir que el modelo con M5 Pro permite conectar hasta dos monitores externos, mientras que el M5 Max admite hasta cuatro. Eso sí, de momento no contamos con pantallas táctiles, y el notch sigue estando presente.

Respecto a la potencia del M5 Pro y el M5 Max, cuentan con una CPU de hasta 18 núcleos, con 6 supernúcleos que integran el núcleo de CPU más rápido del mundo y 12 núcleos de rendimiento optimizados para procesos multihilo exigentes.

Y la nueva GPU incorpora un Neural Accelerator en cada núcleo, dejando clara su apuesta por la inteligencia artificial. Según Apple, el procesamiento de modelos de lenguaje es hasta 4 veces más rápido que en los M4 Pro y M4 Max, y la generación de imágenes con IA puede multiplicarse hasta por ocho frente a los M1 Pro y M1 Max.

¿Qué pasa con la memoria RAM? En el caso del M5 Pro, se puede configurar con hasta 64 GB de memoria unificada y un ancho de banda de hasta 307 GB por segundo. El M5 Max eleva el listón hasta 128 GB y 614 GB por segundo.

MacBook Pro | Apple

Otro de los puntos fuertes es el almacenamiento. Apple ha duplicado la velocidad del SSD, alcanzando hasta 14,5 GB por segundo, algo que se notará especialmente en proyectos 4K y 8K, bases de datos pesadas o entrenamiento de modelos de IA. Además, el MacBook Pro con M5 Pro parte ahora de 1 TB de almacenamiento, mientras que el M5 Max arranca en 2 TB.

La autonomía vuelve a estar a la altura, ya que Apple promete hasta 24 horas de uso, manteniendo el mismo nivel de rendimiento tanto conectado como sin enchufe. A ello se suma la carga rápida, capaz de recuperar hasta el 50 por ciento de batería en media hora con un adaptador USB-C de 96 W o superior.

La conectividad inalámbrica corre a cargo del chip N1 de Apple, que incorpora Wi-Fi 7 y Bluetooth 6. En el apartado multimedia, encontramos cámara de 12 megapíxeles con Center Stage y Vista Cenital, micrófonos con calidad de estudio y un sistema de seis altavoces con audio espacial.

Disponibilidad y precio

El nuevo MacBook Pro con M5 Pro y M5 Max estará disponible en negro espacial y plata, con reservas a partir del 4 de marzo y llegada a tiendas el 11 de marzo.