Nueva DJI Osmo Action 6, una cámara de acción con apertura variable grabación 4K

El fabricante chino no se conforma ni mucho menos con ser el líder indiscutible del mercado de drones, sino que también quiere ganar peso en uno donde ya lleva compitiendo varios años. Y lo hace frente a GoPro con una cámara de acción cargada de tecnología innovadora, y que sin duda alguna ofrece unas características únicas en su gama. Se trata de la nueva DJI Osmo Action 6, que ya se puede comprar en España para grabar nuestras actividades más extremas.

Precio y disponibilidad

Desde hoy podemos comprar en España esta nueva cámara de acción por 379 euros, en el único color negro en el que está disponible. Como es habitual en la marca, tenemos multitud de packs con diferentes niveles de equipación, que van desde los 408 euros a los 511 euros.

Una cámara de acción única

La Osmo Action 6 es la primera cámara de acción de DJI que incorpora una apertura variable, que va de f/2.0 a f/4.0, mejorando significativamente el rendimiento en entornos con poca luz, que es donde más suelen sufrir. Esta capacidad rompe con el diseño tradicional de apertura fija, permitiendo a los usuarios elegir entre múltiples modos o usar un modo automático adaptativo. La apertura máxima de f/2.0 permite la entrada de más luz, mejorando la calidad de imagen en ambientes con poca luz.

La cámara está equipada con un nuevo sensor CMOS cuadrado personalizado de 1/1.1 pulgadas y grandes píxeles fusionados de 2.4 μm. Este sensor ofrece hasta 13.5 pasos de rango dinámico y permite la grabación de vídeo de hasta 4K a 120 fps. El sensor más grande, combinado con la mayor apertura y la reducción de ruido avanzada, habilita el modo Supernoche para capturar video puro y detallado hasta 4K a 60 fps en plena oscuridad.

Esta cámara nos ofrece modo Personalizado 4K, que utiliza el sensor cuadrado, permite grabar primero y recortar después en postproducción para adaptar el vídeo a diferentes plataformas de redes sociales, eliminando la necesidad de posicionar manualmente la cámara en horizontal o vertical.

Admite grabación nativa a cámara lenta hasta 4K a 120 fps y hace reproducción Super Slow Motion de hasta 32× a 1080p, creando un efecto cinematográfico equivalente a 960 fps con la reproducción de 1080p a 30 fps. Por otro lado, la estabilización y zoom ofrece modos de estabilización RockSteady 3.0/3.0+, HorizonBalancing y HorizonSteady, que corrigen la inclinación eliminando los temblores en el eje de rotación. Cuenta con Zoom 2x sin pérdidas que mantiene la calidad 4K.

La batería nos ofrece una autonomía de 4 horas con una carga completa. La carga rápida puede llegar al 80% en 22 minutos nada más. El almacenamiento interno con el que cuenta es de 50GB. El sistema de color D-Log M de 10 bits de DJI conserva detalles para contar con más opciones de cara a obtener una mayor flexibilidad en la posproducción, ofreciendo además una vista previa en pantalla del D-Log M. Por último, recordar que se puede conectar con hasta dos transmisores de micrófono DJI sin necesidad de receptores.