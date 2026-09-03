Anker arrasa en IFA 2026: nuevos auriculares, cámaras, robots y mucho más

Anker ha llegado a IFA 2026 con ganas de convertirse en una de las grandes protagonistas de la feria. Para ello, la compañía ha presentado una auténtica avalancha de novedades que abarcan desde nuevos auriculares y sistemas de carga hasta cámaras de seguridad, robots aspiradores, cortacéspedes autónomos y soluciones energéticas para el hogar.

Además, la inteligencia artificial tiene un peso cada vez mayor dentro de su catálogo. El mejor ejemplo es Anker MindBase, un nuevo hub capaz de ejecutar IA de forma local y que aspira a convertirse en el cerebro de todos los dispositivos conectados de casa. Pero antes de llegar a él, vamos a repasar todo lo que ha presentado el fabricante en Berlín.

Nuevos cargadores y auriculares con inteligencia artificial

Como no podía ser de otra manera, Anker ha aprovechado IFA para renovar una de las categorías que mejor domina. Entre las novedades destaca el Anker MagGo Power Bank Pro 2, una batería externa compatible con Qi2.2 que ofrece carga inalámbrica magnética de 25 W. Además, sorprende por su ventilador integrado, acompañado de conductos de aire y disipación mediante grafeno para controlar la temperatura durante la carga. También cuenta con una pantalla que permite consultar potencia, temperatura y tiempo restante. Llegará a España el 7 de septiembre por 109,99 euros.

Anker | Anker

Auriculares Anker | Anker

El audio tampoco se queda atrás. Anker sigue apostando por su chip de inteligencia artificial THUS, encargado de ejecutar diferentes tareas directamente en el dispositivo. Y los Anker soundcore AeroClip 2 Pro aprovechan este chip de sonidopara mejorar las llamadas y ofrecen grabación de voz con IA, incluyendo la posibilidad de transcribir y resumir reuniones y conversaciones. Llegarán el 22 de septiembre por 179,99 euros.

Auriculares Anker | Anker

Ese mismo día aterrizarán los Anker soundcore Space 2 Pro, unos auriculares de diadema con hasta 30 horas de autonomía utilizando cancelación activa de ruido y 60 horas con el ANC desactivado, por 199,99 euros. También llegarán los Liberty Buds 2, con ocho sensores para mejorar las llamadas y drivers de 9,2 mm, por 149,99 euros.

Anker también quiere mejorar nuestro descanso con su familia de auriculares para dormir Soundcore Sleep 4 y Sleep 4 Pro. Este último utiliza sensores para monitorizar parámetros como la frecuencia cardíaca y ajustar automáticamente los sonidos durante la noche. Los Sleep 4 llegarán a España a mediados de octubre, mientras que habrá que esperar hasta enero para conocer la versión Pro.

Cámaras 4K y robots que prácticamente trabajan solos

Otra de las grandes novedades que sí veremos en España es la Anker eufyCam C37 4K Edition, una cámara de seguridad capaz de ofrecer una cobertura de 360 grados gracias a su lente motorizada. La cámara utiliza inteligencia artificial para seguir automáticamente a una persona y mantenerla dentro del encuadre. También cuenta con paneles solares desmontables de 3 W y almacenamiento local cifrado mediante tarjetas microSD de hasta 1 TB. Llegará el 15 de septiembre por 139,99 euros.

Robot cortacésped Anker | Anker

Anker también ha presentado el robot Lawn Mower S2 Max, el primer robot cortacésped desarrollado íntegramente por la compañía. Funciona sin cables perimetrales ni RTK, ofrece tracción total, puede superar pendientes de hasta el 80 % y es capaz de trabajar sobre superficies de hasta 15.000 metros cuadrados. Su lanzamiento europeo está previsto para mayo de 2027.

Cerramos con la batería doméstica Anker SOLIX Solarbank Max, un sistema de almacenamiento de energía que ofrece 10 kW de entrada solar, parte de una capacidad de 7 kWh ampliable hasta 42 kWh y alcanza los 3.500 W de salida AC. Además, utiliza IA para analizar tarifas eléctricas y decidir cuándo resulta más interesante almacenar o vender la energía generada.

MindBase quiere convertirse en el cerebro de tu casa

Y llegamos a una de las novedades más interesantes de Anker en IFA 2026. Anker MindBase es un hub de inteligencia artificial local diseñado para conectar y controlar los diferentes dispositivos inteligentes del hogar.

Robot limpiador Anker | Anker

¿Su secreto? MindBase puede ejecutar sus modelos de IA y almacenar los datos dentro de casa, reduciendo la dependencia de servicios externos. Y su sistema EasyOmni Link permite conectar productos Anker y dispositivos Matter de otras marcas, además de ser compatible con Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant y Home Assistant.

MindBase también podrá contar con hasta 48 TB de almacenamiento local ampliable para guardar fotografías, vídeos y grabaciones de las cámaras de seguridad. Destacar que el primer producto que aprovechará esta plataforma será el Anker MindBase Security Kit, acompañado de nuevos dispositivos como la eufy TrackLight Cam S1 con cámara teleobjetivo 4K, el Video Doorbell S4 con visión panorámica de 180 grados y diferentes sensores de movimiento y seguridad.

Por último, una de las decisiones más importantes anunciadas por la compañía no tiene que ver directamente con un nuevo dispositivo. Anker Innovations va a reunir progresivamente Anker, eufy, soundcore, SOLIX y eufyMake bajo una única marca: Anker.

Eso sí, los productos seguirán diferenciándose en dos grandes familias. Anker For You englobará dispositivos personales relacionados con carga, audio, salud y herramientas creativas, mientras que Anker Home reunirá seguridad, robótica y energía para el hogar. Para ello, la firma ha dejado claro que la transición será gradual, por lo que las denominaciones actuales todavía seguirán apareciendo durante un tiempo.