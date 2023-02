Amazon prepara una interfaz para sus Fire TV más inteligente e intuitiva

Sin duda es uno de los dispositivos más populares de la tienda de Jeff Bezos, ya que muchos usuarios alrededor del mundo han convertido sus viejos televisores en auténticas Smart TV gracias a este dispositivo que parte de un precio verdaderamente asequible. Como es lógico, se trata de algo con un claro margen de mejora, y que sin duda no es perfecto, pero desde luego cumple su función con creces. De todas formas, parece que Amazon no está del todo contenta con su desempeño actual, y estaría preparando una actualización de su interfaz, para hacerla más agradable de usar, sobre todo mirándose en su competencia más directa, que es la de Google.

Novedades por llegar

Por lo que ahora hemos conocido, Amazon está trabajando en una nueva interfaz para su stick de televisión, y con ella quiere cambiar por completo la manera en que lo utilizamos. Sobre todo quieren que veamos más contenidos, y eso se consigue ofreciendo las mejores recomendaciones, aquellas que más se adaptan a nuestros gustos, y para ello hay que tener más información sobre nuestra actividad. Y ahí viene el aspecto menos atractivo de esta actualización, y es que parece que el Fire Stick recogerá más información, o mejor dicho, las apps que usemos compartirán más información con Amazon para poder crear unas sugerencias más atractivas para nosotros.

Este será uno de los aspectos más importantes de la nueva versión, pero no será el único. Y es que, junto a unas mejores recomendaciones, también debemos contar con una interfaz más atractiva y sobre todo más sencilla de utilizar. Y ahí es donde también va a mejorar respecto de la actual versión. Y es que muchos miran de reojo a Google TV o Android TV, como ejemplo de buena interfaz, aunque sabemos que también tienen sus puntos débiles. Sea como fuere, y hasta que no lo veamos en nuestros Fire, el resumen es que Amazon se plantea transformar tanto la interfaz como la interacción de las apps con el propio dispositivo, proporcionando más información que pueda ser de utilidad.

Solo de esta manera no solo tendremos una interfaz bonita y sencilla de utilizar, sino que además en los lugares más prácticos nos mostrará tanto las recomendaciones más precisas como seguir viendo nuestros contenidos favoritos en el lugar donde lo dejamos. Y es que a veces las plataformas, en su afán por ofrecernos contenido nuevo, se olvidan de que lo primero que queremos ver es lo que todavía no hemos terminado. Y esta sección, que debería ser la primera que viéramos, muchas veces no es así y se encuentra relegada a un segundo plano. Así que esperamos que todo esto que se cuenta ahora de la interfaz del Fire TV, de verdad sea para bien.

No obstante esta es una interfaz muy bien valorada por los usuarios de Amazon, que han visto además cómo se ha extendido a algunos dispositivos insignia, como la gran pantalla Echo Show 15, que ya se puede usar como un Fire TV de gran tamaño. Además, en el último año la interfaz ya había cambiado, y para mejor, ahora imaginamos que recibirá retoques adicionales.