Así puedes controlar tu Amazon Fire Stick TV con el móvil

Una de las cosas que con más frecuencia se suele extraviar son los mandos a distancia. Aunque hagamos usos de ellos casi todos los días, es posible que nos volvamos locos buscándolos. Si has extraviado el mando del Fire TV no hay por qué preocuparse, porque tiene solución y es muy fácil.

Convierte tu teléfono móvil en el mando de Fire TV

Bien sea porque no encuentras el mando o porque te lo has llevado a casa de un familiar o amigo y te lo has dejado en tu propia casa, no te preocupes, que puedes seguir usándolo. Tras encender el televisor te has dado cuenta de que te falta el mando y que no puedes moverte por los menús, algo que, en un principio, nos obligaría a darnos por vencidos y ver otra cosa. Pero no es necesario, ya que, si tienes el móvil, tienes un mando a distancia en potencia.

Usando el móvil como mando a distancia del Fire Tv | TecnoXplora

Para usar el móvil como mando lo primero es descargar la app Amazon Fire TV desde la tienda de aplicaciones, está disponible tanto para Android como en IOS. La aplicación es compatible con Fire Stick independientemente del modelo que tengamos. Si tenemos varios de estos dispositivos en casa, podemos controlarlos desde la misma app. Antes de comenzar lo primero es comprobar que tanto el Fire Stick como el smartphone se encuentran conectados a la misma red WiFi. Con el televisor y el Fire Stick encendidos debemos seguir los siguientes pasos:

Inicia la sesión con tus datos de Amazon en la app que acabas de instalar.

en la app que acabas de instalar. Si tenemos varios dispositivos estos aparecerán en una lista, en la que debemos seleccionar el que queremos usar en cada momento.

en cada momento. Al seleccionar el dispositivo en la pantalla del televisor aparece un código alfanumérico que nos servirá para vincular ambos dispositivos.

que nos servirá para vincular ambos dispositivos. Por lo que c opia esté código en la aplicación en el teléfono móvil.

en el teléfono móvil. Al hacerlo, automáticamente se conectarán ambos dispositivos. Y ya podremos controlar el Fire Stick con nuestro móvil. Tal y como lo haríamos con el mando a distancia que incluye el dispositivo.

De esta forma ya sea porque lo hemos perdido, se ha deteriorado o se ha quedado sin pilas, podremos seguir haciendo uso de este con toda normalidad.

Otra forma de reproducir contenido en un Fire TV sin el mando es con la ayuda del asistente de voz. Con comandos como “Alexa, pon (lo que quieras ver) en el Fire TV (Nombre del dispositivo)”. Aunque para que esto suceda, debemos tener vinculados nuestros dispositivos. Para ellos, desde la aplicación de Alexa, accedemos a los ajustes y configuración. A continuación, pulsa sobre la opción “TV y Vídeo” y por último selecciona el dispositivo que quieres vincular, en este caso “Fire Stick”. Por último, selecciona la opción “vincular mi dispositivo Alexa”.

Además del contenido en Prime vídeo, podemos vincular nuestras cuentas de otros servicios compatibles de modos que invocando al asistente podemos pedirle que reproduzca cualquier contenido del que queramos disfrutar. No tener el mando no es ningún obstáculo para seguir haciendo uso.