El nuevo Amazon Fire Stick HD llega a España con un diseño mucho más compacto

Amazon, tal como prometió la pasada primavera, ha lanzado por fin en España el nuevo Fire Stick HD, un dispositivo de streaming que sin duda alguna llega con una renovación que marca un antes y un después en esta gama. Y es que se trata del Fire Stick más compacto hasta la fecha, algo que importa incluso cuando hablamos de encajarlo en la parte posterior del televisor. Un nuevo Fire que llega justo para el Prime Day que acaba de comenzar.

Precio y disponibilidad

El nuevo Fire TV Stick HD llega a España con un precio de 49,99 euros, y podemos hacernos con el, como no podía ser de otra forma, en Amazon, ahora que acaba de comenzar el Prime Day.

Fire TV Stick HD | Amazon

El Fire TV más compacto

Es sin duda la característica más importante de este nuevo Fire TV de Amazon, su tamaño ultracompacto. Y es que los de Seattle han conseguido reducir el tamaño de su dispositivo hasta hacerlo un 30% más estrecho. Esto no solo facilita transportarlo en un bolsillo o en el equipaje de mano, sino que también permite que encaje mucho mejor en las entradas HDMI que suelen estar abarrotadas de cables en la parte posterior de los televisores.

Aunque hay una función que nos encanta, y tiene que ver con la alimentación del dispositivo, que cambia por completo respecto a la de sus predecesores. Ya que ahora ofrece la función de energía directa (Direct Power), que permite alimentar el dispositivo conectándolo directamente al puerto USB del televisor, eliminando la necesidad de usar un adaptador de corriente conectado a la pared.

Pero si en tu caso el televisor no dispone de un puerto USB, se puede alimentar de manera tradicional mediante un cable USB tipo C y un adaptador de corriente normal, por lo que tenemos las dos opciones a nuestro alcance. Si hablamos de rendimiento y mejoras de hardware, este modelo nos va a ofrecer un mayor potencial, que se traduce en un rendimiento mayor. Porque este va a ser un 30% más rápido que el de los modelos que le han precedido.

Esto se traduce en un movimiento más rápido por los menús y sobre todo a la hora de abrir apps y mantenerlas abiertas de nuevo una vez que las hemos usado. Además, para garantizar una conexión fluida, estable y sin interrupciones, incorpora compatibilidad con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3. Aunque una de las grandes novedades tiene que ver con su capacidad para añadir nuevas experiencias de la mano de Alexa.

Ya que, aunque llegará más adelante a España, el dispositivo está preparado para Alexa+. Este asistente de voz con inteligencia artificial generativa permite mantener conversaciones más naturales para pedirle recomendaciones hiperpersonalizadas, descubrir información sobre los actores en pantalla, controlar dispositivos de hogar inteligente, como atenuar las luces, e, incluso, saltar directamente a una escena específica de una película en Prime Video con tan solo describir qué está pasando en ella, vamos, un nivel de minuciosidad inédito hasta ahora en estos Fire TV.